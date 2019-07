Conforme se acerca la fecha de asunción de Daniel Gómez Gesteira como intendente (12 o 13 de agosto), crecen las versiones sobre cómo será el nuevo gabinete municipal.

El armado corre por cuenta exclusiva de Gómez Gesteira y, claro, el actual mandatario y líder de Carlos Paz Unido, Esteban Avilés.

Lo cierto es que muchos de los actuales funcionarios admiten que no tienen información no ya sobre el gabinete, si no sobre si seguirán o no.

Es que para el arranque del tercer gobierno de CPU se busca un equilibrio entre una ‘oxigenación’ necesaria y la continuidad.

Días pasados dimos cuenta de algunos de los ‘corrillos’ que circulan por el Palacio 16 de Julio.

En esta ocasión se suman otros datos…

Si bien algunos dan por hecho que la actual presidenta del cuerpo legislativo, Alejandra Roldán, irá a la secretaría General que actualmente ocupa Sebastián Guruceta (asumirá como edil), otros lo ponen en duda, y la ubican en un lugar con menos protagonismo.

Otras dos secretarías parecen no tener dueño: Salud y Desarrollo Urbano Ambiental. En el primer caso la idea es poner al frente a un profesional de la salud (algo bastante lógico) desplazando al abogado Rubén López que bien podría ir a otra área o… a su casa. En el segundo, el nombre del director de Servicios Públicos, Germán Rivero, suena para reemplazar a Horacio Pedrone si la decisión es renovar el sector.

En Turismo no habría cambios y seguiría como secretario Sebastián Boldrini, aunque esto está atado a si Avilés asumirá como presidente de la Agencia Córdoba Turismo como se ilusionan en su entorno.

Tampoco habría cambios ni en Economía ni en Calidad Institucional, y Daniel Gilli y Darío Zeino mantendrías sus puestos.

Dónde es casi seguro una modificación es en Asesoría Letrada. Tras acompañar a Avilés en sus dos gestiones, Juan Villa sería reemplazado por Darío Pérez (actual Procurador del Tesoro).

Una de las incógnitas es qué será de la vida de los ediles oficialistas que no ocuparon lugar en las listas, además de Roldán: Mirtha Alessio, Hugo Bustos y Marcelo Cuevas.

De Alessio se desconoce si para ‘premiar’ su obediencia la designan en un cargo en el ejecutivo. Bustos, en tanto, parece estar cerca de la presidencia del Captur donde hoy está Fernando Tardivo, alguien que no tiene buenas referencias hacia dentro del gobierno.

Lo de Cuevas es más concreto y se dice que ocupará un lugar en el directorio de Carlos Paz Gas. Más precisamente el puesto que hoy está en manos de Juan Carlos Zopetti.

Una de las principales incógnitas es qué hará Gómez Gesteira con la secretaría de Coordinación de Gabinete que se creó con el único y exclusivo fin de potenciar su candidatura. Para que la maniobra no sea obvia, se maneja la chance de mantenerla hasta fin de año y luego, con la excusa de una restructuración del organigrama, eliminarla. La otra opción es que asuma en ese puesto, como una especie de ‘ojo’ de Avilés sobre la nueva gestión, Hernán Anders, hoy director de secretaría Privada, Prensa y Protocolo.

Veremos…