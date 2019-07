Un grupo de ‘compañeros’ carlospacenses pertenecientes al Movimiento Nacional Justicialista difundieron un documento donde manifiesta su “compromiso y militancia por la fórmula Fernández – Fernández”.

“Consideramos que nuestro país se encuentra en peligro de disgregación, por la aplicación del modelo Neo Liberal que expresa Mauricio Macri.

Que nuestra sociedad está fracturada. Que la pobreza castiga a nuestros Jóvenes, nuestros Trabajadores y nuestros Adultos Mayores.

Que el hambre y la marginalidad están destrozando nuestras relaciones comunitarias. Que nuestras PYMES y Comercios, no pueden afrontar las tarifas, los impuestos y la caída del consumo, que las llevan a la quiebra. Que la pérdida de los salarios y los ingresos de los sectores medios, están produciendo la destrucción del sector turístico y por ende el empobrecimiento de nuestra ciudad. Que la destrucción de educación pública, vulnera la movilidad social ascendente que fuera orgullo de los Argentinos y distinción en Latinoamérica. Que el nivel de endeudamiento, no ha redundado en obras y servicios públicos de calidad y ha comprometido nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos. Que la inseguridad a la que está sometida nuestra sociedad, no es sólo un problema de represión, sino un problema social integral”, argumentan en el comunicado. Y plantean que por dichas razones, “decidimos apoyar la fórmula de los Fernández que, a nuestro entender, es la única que puede modificar las prioridades de nuestro país, donde se prioricen las necesidades y ambiciones de nuestro pueblo y no los designios e intereses del FMI y sus esbirros”.

“Creemos que tenemos la responsabilidad de ser amplios y generosos en nuestra propuesta, porque como Peronistas sabemos que primero está la Patria.

La única verdad es la realidad”, concluye el documento que firman Ricardo Obregón Cano, Juan Domingo Perón, Dardo Silen, Myriam Accendere, Blanca Pérez, Luis Chacón, Jorge Sica, Raúl Cassina, Mario Cámara, Rosana D’Angelo, Carolina Farías, Ariel Zemborain, Alicia Pizzabiocche, Kevin Luna, José Luciano D’Angelo, Aldo Vijande, Carlos Rosetti, Santiago Vargas, Jorge Mónaco, Esteban Alfonso y Ariel Chacón.

El respaldo se difunde a horas del arribo de Alberto Fernández a Villa Carlos Paz. Es que el precandidato a presidente del Frente de Todos encabezará este viernes en el teatro Luxor un acto, organizado por el PJ de Punilla, en el marco de la campaña con miras a las PASO del 11 de agosto.