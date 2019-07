A 25 años del atentado a la Mutual Israelita, su presidente Ariel Eichbaum brindó un discurso en el acto central de Pasteur 633.

Este jueves, día en el que se cumplen 25 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), se realizó el acto central en la sede de Pasteur 633 de la ciudad de Buenos Aires con la presencia de familiares y amigos de las víctimas y funcionarios.

Entre los oradores, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, inició su discurso diciendo: “Tenemos el corazón y el alma con el mismo dolor que nos dejó la bomba asesina. 25 años después nos preguntamos cual es el origen del odio que lleva a un grupo de personas a idear, planificar y ejecutar un atentado terrorista con el solo objetivo de destruir la vida de otros seres humanos que eligieron como blanco de sus ideas fundamentalistas”.

Eichbaum se preguntó cómo, 25 años después, no hay ningún detenido por este crimen de lesa humanidad por las 85 muertes y más de 300 heridos.

“No somos iguales a los que desprecian el valor de la vida, a los que cegados por un interés político y económico, guiados por el delirio de supremacía racial o religiosa mancillan los derechos humanos de diferentes minorías, no somos iguales a los que obligaron a los sobrevivientes a cargar con las marcas físicas y psicológicas de haber estado en el corazón mismo del infierno”.

Y, ante el incansable pedido de justicia, consideró: “No vamos a parar. La herida sigue abierta y no puede cicatrizar sin justicia”. Así, detalló que cada aniversario es vivido como un nuevo estallido “porque seguimos en la impunidad, el dolor permanece igual que en 1994. Muchas veces se dijo que en la causa AMIA no hay nada, eso es falso, eso es lo que nos quieren hacer creer quienes no buscan la verdad”.

Por otra parte, hizo mención al decreto que firmó el presidente Mauricio Macri el pasado martes que clasificará a la organización Hezbollah como un grupo terrorista: está “bien hecho”. Además añadió: “Requerimos que los jueces o los fiscales incluyan en este instrumento creado por el decreto a la organización terrorista Hezbollah”, a cuyo brazo armado se atribuye el atentado.

Eichbaum, recordó a Alberto Nisman y aseguró que el fiscal de la de la UFI-AMIA “fue asesinado”. “Sabemos que Nisman fue asesinado, y fue asesinado por ser fiscal de la causa AMIA”, dijo Eichbaum durante su discurso. Y añadió: “Pedimos que el asesinato sea esclarecido y sus responsables, condenados”.

Por último, frente a la ausencia del presidente Mauricio Macri en el acto de la mañana, aseguró: “Fuimos atendidos por el Gobierno en todos estos años, nos hubiese gustado que esté Macri, por supuesto, pero este año se realiza una conmemoración inédita en Casa Rosada”.

Cba24n