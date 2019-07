Conforme se acerca la fecha de asunción de las nuevas autoridades electas, crecen tanto las tensiones como las expectativas por lo que será el tercer período de gobierno de la alianza Carlos Paz Unido.

Tras dos gestiones encabezadas por el intendente Esteban Avilés desde el 12 de agosto será el turno de Daniel Gómez Gesteira ocupando el sillón del Palacio 16 de Julio.

Y en este contexto resultará vital el armado del nuevo gabinete para ver cuánto de continuidad y recambio habrá.

Consultados varios funcionarios, todos coinciden en que si bien creen que los nombres que ocuparán cada lugar del organigrama ya están definidos, eso solo lo conocen Gómez Gesteira y Avilés.

“La verdad es que no sé si voy a seguir en el mismo lugar, si me cambian, o si me voy”, reconoció un secretario, destilando resignación.

Por eso, las especulaciones están a la orden del día.

Lo que parece estar más o menos firme es que la actual presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, irá a la secretaría General reemplazando a Sebastián Guruceta, en una especie de ‘enroque’ ya que el funcionario asumirá como edil. Sin lugar en el armado de la lista en cargos electivos, la labor de Roldán al frente del cuerpo legislativo Roldán sería premiada con un asiento en el gabinete.

Se descuenta que Darío Zeino y Daniel Gilli seguirían al frente de las secretarías de Calidad Institucional y Economía, respectivamente.

En tanto, en la lista de los ‘no seguros’ aparecen Rubén López y Horacio Pedrone (actuales secretarios de Salud y Desarrollo Urbano Ambiental).

Tampoco se sabe si Juan Villa se mantendrá como Asesor Letrado. Quien supo tener un altísimo protagonista en la gestión Avilés, sobre todo en el marco del conflicto con la Coopi, y que también ocupó al mismo tiempo la secretaría de Gobierno hasta su disolución, hoy ha perdido terreno. “Avilés lo freezó porque lo de la Coopi no salió como se esperaba”, cuentan en los pasillos de la muni.

El futuro del secretario de Turismo, Sebastián Boldrini, parece estar atado al de Esteban Avilés en el gobierno provincial. Si, como dicen, el intendente asume al frente de la Agencia Córdoba Turismo, es posible que Boldrini vaya con él y haya que nombrar un reemplazo en Carlos Paz. En cambio, si Avilés asume como legislador, Boldrini mantendría el mismo puesto.

Un dato que cobra cada vez más fuerza es que el área de Cultura dejaría de estar en la órbita de la secretaría General para pasar a Turismo. Así, la nueva secretaría se llamaría de Turismo, Deportes y Cultura, posiblemente desde 2020.

Y es toda una incógnita qué hará el gobierno con la secretaría de Coordinación de gabinete, cargo especialmente creado para impulsar la candidatura a intendente de Gómez Gesteira. Cumplido ese objetivo, resta saber si el área se mantendrá o quedará vacante.

También genera expectativas si se incluirán de alguna forma en el gobierno los nuevos socios de Carlos Paz Unido como Osvaldo Mercado (vinculado a la creación de un área con incidencia en el Comercio), Carlos Orso y Horacio Gigena.