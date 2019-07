VillaNos Radio

La Coalición por una Comunicación Democrática de Córdoba realizó el Foro “Un derecho no es negocio”, en el marco del escenario mediático actual de concentración y la necesidad de estrategias de la ciudadanía para pensar y lograr una comunicación plural y diversa, fundamental para la vida en democracia.

En línea con las acciones previstas en todo el país, se realizó en la sede del Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL). Participaron diversos colectivos sociales, culturales, políticos, organismo de derechos humanos, representantes del colectivo LGBTIQ+, radios comunitarias y cooperativas de la provincia, CSIPREN, UEPC, redes comunitarias de internet, Revista Tiempo Latinoamericano, grupos de investigación de la comunicación como la RICCAP (Red de investigadores de la Comunicación Popular) y Red PAR (Periodistas por una Comunicación no sexista), Colectivo Más Democracia e independientes como el ex juez federal de Córdoba Miguel Julio Rodríguez Villafañe.

Las distintas intervenciones abordaron aspectos del documento preliminar que será discutido en los diferentes foros que se harán en distintas ciudades del país y que confluirán en el encuentro nacional que tendrá lugar el próximo viernes 12 de julio en ciudad de Buenos Aires.

“Estamos convencidos que la comunicación es un derecho y no un negocio. Al igual que la salud y la educación. Sin embargo, se hace negocio con ellos. Por eso me pregunto cómo hacemos para salir de la retórica. Esta no es una lucha sectorial, sino de clase”, dijo Mariana Mandakovic, secretara general del CISPREN (Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación).

Por su parte, Oscar Frontrot, representante del gremio docente consideró que “lo que está en disputa es el sentido común”. “Como es tan intangible, eso hace que se dificulte más su defensa”, señaló.

Susana Morales, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, participó junto a otrxs docentes y manifestó el compromiso del sector universitario para poner en discusión a la comunicación, también en el ámbito académico. “Transmitimos el compromiso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en esta apuesta de darle vigor a las discusiones en torno al derecho a la comunicación y a propuestas al respecto de legislación en la materia”, expresó.

Javier Tolcachier, representante de la agencia internacional Presenzza, habló de la necesidad de que la democratización de la palabra se entienda también en plano regional y mundial. Además, planteó la necesidad de interpelar también a la ciudadanía y de resignificar la idea de convergencia, no ya con un sentido tecnocrático, sino de las luchas populares. “la comunicación no tiene que ser una reivindicación sectorial”, afirmó.

En el cierre del foro se recuperaron algunos temas respecto al escenario de la comunicación y los medios en Argentina, definiendo la Coalición por una Comunicación Democrática de Córdoba una serie de preocupaciones a atender a modo de sumar al debate a nivel nacional en pos de lograr políticas públicas en comunicación y medios.

Algunos lineamientos

– la disputa, reconfiguración y consolidación del paradigma de la comunicación como un derecho humano,

– ratificar la legitimidad de las organizaciones sociales sin fines de lucro para gestionar medios,

– establecer prioridades en las demandas y reivindicaciones (la sostenibilidad y fomento de los medios comunitarios y populares),

– pensar los medios analógicos y los digitales desde la lógica de un ensanchamiento y una ampliación, sin resignar ninguno de los dos territorios,

– interpelar al poder y generar estrategias de incidencia, revalorizar el trabajo de la Defensoría del Público,

– asignar la importancia del funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación con representación de todos los sectores de la comunicación.