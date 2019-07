El Gobierno de Córdoba comunicó que el encuentro se dará en el marco de las visitas de candidatos presidenciales a la provincia.

El gobernador Juan Schiaretti recibirá este miércoles al precandidato del Frente de Todos Alberto Fernández en el Panal.

La confirmación del encuentro corrió por cuenta del Gobierno provincial a través de Twitter.

“En el marco de las visitas que los candidatos presidenciales realizan a Córdoba, el Gobernador @JSchiaretti recibirá el próximo miércoles a las 16.30 a @alferdez en el Centro Cívico del Bicentenario”, publicó la Provincia.

El mandatario provincial fue uno de los articuladores de la extinta Alternativa Federal. Después de su desmembramiento decidió competir en las elecciones nacionales con una lista corta de precandidatos a diputados.

“No tendría ningún problema en decirles a los cordobeses que si nos equivocamos con ellos, nos perdonen. Sería de necio no reconocer que uno se equivocó. No me imagino una Argentina sin Córdoba”, dijo Fernández este lunes.

Además consideró que Schiaretti es un “gran gobernador” y que respeta su decisión de no apoyar a ningún precandidato presidencial.

Cba24n