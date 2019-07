Comenzó el juicio por la herencia del fundador de Villa Carlos Paz y la principal acusada es Lorena Vera, una ex empleada doméstica de una de las nietas ya fallecidas de Don Carlos Nicandro Paz.

Según explicó a Cadena 3 la fiscal Laura Battistelli, esta mujer trabajó durante cinco años para María del Carmen Ávila Paz -una de las escribanas más reconocidas de la ciudad- y se habría aprovechado de su situación de vulnerabilidad para quedarse con los bienes y la fortuna de la familia del fundador de la villa serrana, administrados por esta mujer que ya no tenía herederos.

La hermana de María del Carmen lleva adelante la denuncia por desapoderamiento contra Vera, quien en los últimos meses se habría quedado con las propiedades de la escribana.

“La acusación radica en que aprovechando un estado de vulnerabilidad de esta escribana, que revestía una enfermedad hepática que la llevaba a tener episodios donde perdía la lucidez, a lo que se adiciona la muerte de su única hija que era religiosa, y la sumerge en un cuadro de duelo además de la enfermedad”, precisó la fiscal y aclaró que el juicio se discurre en una serie de donaciones que realiza la heredera durante un período de ocho meses durante 2013.

“(La escribana) se desprende de más de seis departamentos, dos lotes, un edificio de playa de estacionamiento en pleno centro de Carlos Paz y de su propia casa, todo en favor de esta empleada doméstica”, detalló.

Al respecto, Battistelli señaló que son “donaciones firmadas por esta persona y la última es una institución de universal heredero donde le dona su propia casa”. “Esto es lo más llamativo porque es la casa donde ella estaba viviendo, que es la casa de toda su vida”, destacó.

“Estamos hablando de valores patrimoniales muy elevados y de una vida”, advirtió la funcionaria judicial.

En este marco, manifestó que la acusación es por “circunvención de incapaces”, es decir “un abuso de la condición de una persona mayor, enferma y con una patología como el duelo por la muerte de su hija”.

“Acá se inició un juicio civil por parte de los herederos, esta mujer no tenía hijos pero sí tenía durante cinco años a esta persona que era su empleada doméstica que de no tener nada, pasa a tener todo ese patrimonio”, comentó.

Consultada por la posibilidad de que María del Carmen Ávila Paz haya querido voluntariamente dejar sus bienes a la empleada, Battistelli planteó que “de las declaraciones que se han tomado” se determinó que la escribana era “una persona apegada a sus bienes materiales” y “quería que permanecieran en la familia”.

“Hay una cosa que es real, las personas podemos envejecer pero la problemática que llevamos de personalidad se sigue manteniendo. Una persona como la escribana, apegada a sus bienes materiales, que durante toda su vida jamás se desprendió de ningún bien y cuando sus sobrinos se desprendían de alguno los compraba ella porque querían que permanecieran en la familia, esa personalidad no eclosiona porque sí”, afirmó.

Por otra parte, confirmó la presencia de una caja de seguridad donde se guardaban joyas de la familia que está vacía.

“Esta persona guardaba ahí todas las joyas familiares. María del Carmen las conservaba como acervo familiar”, completó.

Finalmente recordó que “el derecho de acceder a una herencia no lo da el amor, ni la visita, lo da la ley”.

“Si la persona quiere que sus herederos no hereden, debe hacer una manifestación por escrito y eso tiene que ser algo públicamente ostentoso. Eso no significa que las personas pierdan el derecho a la herencia y tampoco quiere decir que la persona internada no pueda disponer de lo suyo”, cerró.

Entrevista de Miguel Clariá

Fuente: Cadena 3