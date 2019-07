Una llamativa y contundente intervención se llevó a cabo este miércoles por la mañana frente al Juzgado de Familia 2º Nominación a cargo Viviana Rodríguez, para denunciar el funcionamiento de la ‘justicia patriarcal’ en Villa Carlos Paz y la región.

La actividad fue organizada por un grupo de organizaciones feministas y buscó exponer la falta de respuestas por parte de la justicia hacia mujeres y niños violentados y abusados.

Pasadas las 11, mujeres encapuchadas y vestidas íntegramente de rojo se pararon frente al juzgado ubicado sobre calle San Lorenzo, donde se leyó un manifiesto y se colgaron carteles con las principales consignas. Luego de un par de minutos, la movilización se trasladó hasta la plazoleta Sarmiento.

“Esto surgió porque la justicia en esta ciudad no está respondiendo a las necesidades de las mujeres. Es una justicia totalmente patriarcal que se manifiesta en diferentes casos y ante esto resolvimos manifestarnos de una forma artística y poética, sin violencia pero con mucha decisión”, explicó a VillaNos Radio una de las integrantes del colectivo feminista. Y explicó que el tono rojo utilizado buscó “llamar la atención” sobre lo que está sucediendo, “y nos encapuchamos para unificar identidades”.

Las consignas planteadas tienen que ver con que ‘la justicia que no actúa a tiempo no es justa’ y que ‘las infancias mueren cuando la justicia no actúa a tiempo’.

“La justicia debe poner a los violentos y abusadores en su lugar. Esas situaciones las venimos sufriendo muchas madres en la zona, y esperamos que en algún momento haya juzgados especializados”, dijo.

En este sentido sostuvo que es necesario tener un Polo de la Mujer en Villa Carlos Paz.

“Una mujer o niña o niño que sufre abuso sexual en nuestra región tiene que ir a Córdoba para ser atendida. Esta situación es muy grave. Son medidas que necesitan urgente resolución. Debe haber gente especializada en los juzgados, hoy hay quienes todavía desconocen que hay protocolos a seguir”, advirtió.

Foto: VillaNos Radio