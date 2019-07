La gran sorpresa de estos comicios municipales estuvo a cargo de Carlos Paz Despierta. Con recursos económicos muy limitados, el partido liderado por Emilio Iosa llevó adelante una campaña a pulmón pero eso no le impidió lograr el quinto lugar y una banca en el Concejo de Representantes.

“Estamos realmente muy contentos. Sabíamos que íbamos a dar un batacazo. Siempre creí, aunque la prensa y las encuestas no nos tenían en cuenta”, reseñó a VillaNos Radio. Y consideró que, “estar a pocos de dos partidos históricos como el PJ y la UCR, con aparatos gigantescos y la historia que tienen, es algo realmente muy importante para Carlos Paz, para Punilla y para la provincia de Córdoba”.

Valoró enormemente la posibilidad de acceder a tener representación legislativa, y llenó de elogios a quien ocupará la banca del espacio: Daniel Ribetti. “Tiene una gran capacidad ética y de trabajo. Es una persona intachable y tenerlo de concejal será un orgullo”, opinó.

Durante la entrevista recordó que las encuestas “nos daban últimos cómodos, y muchos periodistas se la pasaron diciendo que no me podía presentar, y que no representábamos a nadie”. “Esa falsedad le hace daño a la democracia. Lo que vale son las convicciones y las ideas. Carlos Paz Despierta ya es un proyecto político que vino para quedarse. Nadie confía en la semilla hasta que ven el árbol, y nosotros estamos brotando. Y ahora políticamente deben respetarnos tanto a nosotros como al electorado que nos eligió”, subrayó.