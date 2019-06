Publicidad

Una fuerte polémica se instaló en la ciudad en los últimos días, anclada en las políticas que lleva adelante el gobierno municipal en materia de discapacidad. O más bien la falta de ellas.

A una entrevista concedida al portal Carlos Paz Vivo por la subdirectora de Discapacidad del municipio y candidata a concejala de Carlos Paz Unido, Patricia Morla, destacando los supuestos ‘logros’ de la autodenominada Gestión Comunitaria en dicha área, le siguió un amplio repudio por parte de organizaciones y activistas por los derechos de las personas con discapacidad. Y la convocatoria a una protesta para este jueves a las 17, frente a la sede del organismo.

La respuesta del gobierno (como en casi todos los casos en donde alguna persona y/o institución plantea una visión diferente) fue acusar a los activistas de violentos y de estar a las órdenes de candidatos de la oposición.

“Son mentirosos y antidemocráticos”, resumió la activista Florencia Santillán.

En diálogo con VillaNos Radio, la joven que se maneja en silla de ruedas sostuvo que lo que dice Morla respecto a que el área “viene trabajando muy bien” en discapacidad “es mentira y eso es lo que enoja”.

“Morla no es sólo una funcionaria si no también candidata a concejala, y si bien entiendo que los manotazos de ahogado en los últimos días antes de una elección son terribles, esto no se trata de una lectura subjetiva.

La realidad es que no han hecho nada. Villa Carlos Paz es una ciudad que excluye y lo que concluimos es que esta gestión comunitaria no da para más.

No vamos a permitir que vengan otros a hablar de la realidad de las personas con discapacidad. Por eso convocamos a repudiar este accionar bajo la consigna ‘¡No en nuestro nombre!’”, aseguró Santillán.

Y sobre las acusaciones de que se trata de una maniobra política pergeñada con candidatos de la oposición, planteó que “es ridículo”.

“Es difícil ser opositor de este gobierno. Parece que si opinás diferente fue porque alguien te mandó. Hay una subestimación terrible. Ni yo ni ninguna de las personas que estamos organizando el repudio respondemos a ningún dirigente político”, subrayó.

Cuestionó, también, que ante una opinión en contrario, el oficialismo “te manda el ejército de empleadostrolls en las redes sociales”.

Por eso, “son antidemocráticos y mentiros”, reiteró.

Por último, y en relación a la campaña electoral valoró que aunque solo cuatro espacios tienen propuestas en cuanto a la accesibilidad “el tema se ha podido instalar”.

El acto de repudio se concretará este jueves, desde las 17, en Alvear 285 (sede de la subdirección de Discapacidad).