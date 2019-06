Publicidad

Carlos Felpeto, candidato a intendente del frente Capaz, criticó la estrategia del oficialismo de ‘esconder’ a su referente de cara a los comicios del próximo domingo y planteó que, “hay que preguntarle a la gente si votará propuestas o votará una foto”.

“Recorrimos dos veces todos los barrios y tuvimos una excelente recepción”, afirmó en una entrevista con VillaNos Radio. Y contrapuso ese diálogo mano a mano con los vecinos con la decisión de Carlos Paz Unido de no ir siquiera a la convocatoria que realizaron diferentes escuelas a los espacios políticos que competirán el 30 de junio.

“La gente no escuchó al candidato del oficialismo y la transferencia de votos no les está resultando como esperaban. Yo le preguntaría la gente porque lo votaría, si no lo escuchamos. Sale el intendente a hablar por él”, dijo sobre Gómez Gesteira. E insistió: “Hay que preguntarle a la gente si votará propuestas o votará una foto”.

También cuestionó que a días de las elecciones, los funcionarios/candidatos sigan participando de inauguraciones y actos oficiales. “Son violadores seriales de la Carta Orgánica y del Código Electoral”, señaló.

Además, sostuvo que el gobierno “planchó las elecciones” con el objetivo de que vaya poca gente a votar. Así, “el aparato naranja-municipal” tendrá mayor peso.

“Han confundido partido con gobierno, para ellos es todo lo mismo. Y cuando hay gente que les dice que las cosas están mal, es agresión”, afirmó.

Felpeto fue cuatro veces intendente y en esta ocasión vuelve a postularse con el respaldo del frente Capaz.

¿Por qué quiere volver a ocupar el Palacio 16 de Julio?

“Me siento con capacidad de mejorar la ciudad y quiero volver para escuchar la gente y cambiar este gobierno que no escucha ni dialoga”, dijo.

Destacó que Capaz conformó “un gran equipo de trabajo” que desarrolló propuestas serias y concretas: financiamiento para las redes internas de gas; terminar las cloacas con costo cero; implementar la Asignación Universal del Agua; construir mil viviendas; poner en marcha el Boleto Deportivo Gratuito; nuevo Hospital Materno Infantil.

Además, prometió recuperar el turismo y romper la estacionalidad con un programa de congresos y convenciones todo el año. “La gente me ha visto en acción. Sabe quién soy y qué soy capaz de hacer. Quiero volver a tener una ciudad limpia y ordenada. Y principalmente escuchamos a los vecinos, que es lo importante”, expresó.

Este lunes, en la Casa Capaz (Libertad 611) se llevó a cabo una reunión general de la que participaron candidatos, militantes y vecinos adherentes al proyecto. “Hubo más de 300 personas. El ánimo es muy bueno”, cerró.