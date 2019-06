Publicidad

Las declaraciones formuladas a un medio local que realizó Patricia Morla, actual funcionario del gobierno de Carlos Paz Unido y candidata a concejala para estos comicios, generaron un categórico rechazo por parte de organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad.

A través de un comunicado que se compartió en las redes sociales, la activista Florencia Santillán y Lucía Torres (Fundación Upis) repudiaron “enérgicamente las declaraciones que la coordinadora del Área de Discapacidad de Villa Carlos Paz, brindó en estas horas a un medio local” y le reclamaron “que deje de mentir”.

“Morla dirige desde el año 2014 la subdirección de Discapacidad, y actualmente es candidata a concejal por “Carlos Paz Unido”, el espacio de Esteban Avilés.

Faltando casi una semana para las elecciones, Morla dio una entrevista a un medio local, donde se afirman ciertas cuestiones que nos parecen, de mínima, una falta de respeto hacia todos y todas las carlospacenses y principalmente para las personas con discapacidad que vivimos en esta ciudad.

Decimos que es una falta de respeto porque en sus dichos hay mentiras, mentiras absolutas y comprobables, que no vamos a dejar pasar.

Patricia Morla dice, al comienzo de la nota, que “las personas con discapacidad tienen una necesidad que debe ser tomada como política de Estado y creo que esta es la posibilidad que se me abre a participar de la lista de concejales de la mano de Daniel Gómez Gesteira”; no, Patricia, las personas con discapacidad no tenemos “necesidades”, las personas con discapacidad, al igual que todas, tenemos DERECHOS, derechos que ni Esteban Avilés, ni vos en tu rol de Coordinadora han cumplido, ni cumplen, por lo que entendemos que una posible gestión de Gómez Gesteira, tampoco se cumplirían.

Insistir en que las personas con discapacidad tenemos “necesidades” es contribuir al paradigma asistencialista de la discapacidad, ubicándonos en un lugar de beneficencia, de caridad, lugar que no vamos a seguir sosteniendo, porque lo que vamos a sostener es la defensa de nuestros derechos.

Más adelante, en una nota no tan extensa, Morla afirma sin ningún tipo de pudor que: “Se viene trabajando muy bien desde el Gobierno hasta ahora”; esa oración constituye un atropello desmedido, una deshonestidad, una tomada de pelo, una burla, una mentira.

Villa Carlos Paz es una ciudad que excluye.

Excluye por su falta de accesibilidad arquitectónica, con veredas a la miseria, falta de rampas, rampas rotas, calles destrozadas, negocios y hoteles (en una ciudad turística) inaccesibles. Excluye y vulnera, poniendo en riesgo la vida de los usuarios de silla de ruedas, que tienen que transitar por la calle, ante la imposibilidad de poder circular por la vereda. Villa Carlos Paz excluye ante la falta de cumplimiento del cupo laboral por discapacidad, dejando a las personas con discapacidad a la suerte de alguna beca o programa laboral, sin posibilidad de tener un trabajo con condiciones y salió digno. Villa Carlos Paz excluye ante la falta de equipos interdisciplinarios que puedan atender la violencia de género en mujeres con discapacidad, ¿o acaso en la casa de la mujer hay intérprete de lengua de seña? ¡Deje de mentir, Patricia!

Villa Carlos Paz excluye y vulnera, porque su órgano legislativo, el Concejo de Representantes, funciona en la Terminal de Ómnibus, en planta alta, y su único acceso es por ESCALERAS. Desde el año 2016 el proyecto, y el entonces presupuesto necesario, están aprobados para la colocación del ascensor: ¿Cuál fue su seguimiento, su exigencia, su control, Sra. Morla para que el ascensor sea colocado en el Concejo, y así, se deje de vulnerar el derecho a la participación de las personas con movilidad reducida? ¡NINGUNO! A 3 años de esa aprobación, que vale mencionar que no fue por iniciativa del municipio sino de las y los vecinos que trabajamos en pos de la real inclusión de todas y todos.

Morla cierra su entrevista diciendo que “La política honesta es la herramienta que tenemos para crecer y estoy convencida de que es la que llevamos adelante en el Gobierno de Esteban Avilés y la que vamos a seguir llevando a cabo de la mano de Daniel Gómez Gesteira”. Ante esto, nos urge preguntar: ¿qué sucede con la trafic adaptada con la que cuenta el municipio, a través de la Ley Nacional de Cheques, que debería estar a disposición de la persona que la necesite y la solicite? ¿Por qué no hay difusión sobre la existencia de esa trafic? ¿Qué pasa con el transporte urbano e interurbano que nos tiene presos y presas en nuestros barrios y en la ciudad a las personas con discapacidad? ¿Por qué no aprobaron el proyecto de la flota de taxis adaptados que se presento hace tiempo? ¿Qué pasa con la entrega y renovación de los Certificados Únicos de Discapacidad en la ciudad?

Entendemos que este en campaña, Patricia, pero no vamos a seguir permitiendo que hablen y sobre todo que MIENTAN en nuestro nombre.

Su gobierno, el gobierno municipal del que es parte, y ahora candidata, es un gobierno que EXCLUYE y que vulnera, y a esa realidad no nos la cuenta nadie, la vivimos en carne propia todos los días.

Le pedimos que haga coherente su frase sobre la “política honesta”, y se llame al silencio, porque ni Esteban Avilés, ni usted como coordinara del área, han avanzado un céntimo en la construcción de una sociedad para todos y todas.

Invitamos a las y los candidatos a intendente y concejales, a los concejales actuales, a las organizaciones sociales, políticas, Centros de Estudiantes, a la Federación de Estudiantes Secundarios, a los Centros Vecinales, los diferentes colectivos organizados de la ciudad y a todas y todos a compartir, difundir y adherir a este comunicado.

Destacamos, en este sentido, que cada uno de nuestros reclamos y de nuestras reivindicaciones están enmarcadas en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Argentina es estado parte.

La lucha por la inclusión es de todos. En nuestro nombre no hablan nunca más”, señala el documento.

“No tiene idea de cómo se trabaja en el área de Discapacidad”

Dislexia Villa Carlos Paz se unió al repudio junto a Florencia Santillán y Lucia Torres.

“Esta señora no tiene idea de cómo se trabaja en el área de Discapacidad. Es una mentirosa inepta. Insensible al dolor de las personas, le he pedido ayuda jamás para mi , para personas en situaciones extremas y nunca dio respuestas ocupando un cargo en Discapacidad”, denunció Sandra Beggino. Y contó que en 2015 Morla “me mandó a pastorear”.

“Sí, así como lo expreso, esto sucedió en la Fiesta de la Primavera y hay testigos. Es una vergüenza. Se debería averiguar bien sobre los trámites que llevó adelante en estos años si realmente hizo por la gente, resolvió o simuló”, afirmó.

