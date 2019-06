Publicidad

Diego Maradona pareció ponerle límites a la prensa en la difusión de un video en el que critica el comportamiento de los medios de comunicación en torno a su estado de salud . En las últimas horas algunas versiones indicaron que el campeón mundial en 1986 padece síntomas relacionados con el mal de Alzheimer, una enfermedad que afecta la capacidad cognitiva de las personas.

Antes de publicar el video, fue su abogado, Matías Morla, quien mediante un comunicado explicó que lo que en realidad su representado padece es un trastorno de ansiedad, lo que lo perjudica para conciliar el sueño y para desarrollar su actividad cotidiana con normalidad.

Maradona dijo: Mienten; no saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer. La gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo”. Luego Maradona fue muy duro contra los medios al decir: (la prensa) la tira (a la información) para crear confusión. Esto es no saber hacer periodismo”.

Maradona se encuentra desde hace varias semanas en el país para recuperarse de sus malestares en un hombro y en una rodilla. Además, recibió una “cura de sueño”, en la que estuvo supervisado durante cuatro días por médicos que utilizaron ese recurso para determinar la medicación posterior. “Maradona, reconocieron en un comunicado, duerme dos horas diarias, lo que lo afecta en el desarrollo de su vida diaria.

