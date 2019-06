Publicidad

El intendente Esteban Avilés confirmó que el municipio le quitará el gerenciamiento de Carlos Paz Gas a la Cooperativa Integral tras los cruces por el reatroactivo que se pretende aplicar en las facturas de usuarios residenciales y comerciales.

“En octubre de 2018, el ministerio de Energía de la nación ordenó a Enargas las modificaciones tarifarias que se aplicaron en todo el país. Dicho incremento no se vio reflejado en las facturas de los usuarios de Carlos Paz debido a la no aplicación de la modificación tarifaria por parte de la gerenciadora”, explicó Avilés. Y planeó que, “ante esta grave negligencia y en función con los antecedentes de la Coopi de los últimos tiempos, no habría que descartar la intencionalidad política en medio de un proceso electoral”.

Por este motivo, instruyó a los directores de Carlos Paz Gas “a que procedan en consecuencia a rescindir el contrato de gerenciamiento, el que será asumido por el municipio garantizando orden y transparencia para la prestación del servicio”.