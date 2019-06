Publicidad

La empresa Carlos Paz Gas resolvió suspender el cobro del retroactivo que se había aplicado en las facturas de mayo y junio, a la espera de lo que decida el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Cabe recordar que por un “error en el sistema” no fue aplicado desde octubre pasado el aumento en la tarifa ordenado por el gobierno nacional, lo que pretendió corregirse cobrando un retroactivo.

De todos modos se aclaró que la suspensión no quiere decir que el retroactivo no vaya a cobrarse, si no que se espera lo que decida en ese sentido el Enargas, quien ya tomó intervención y pidió los antecedentes para estudiar el caso.

Mientras tanto se están refacturando los períodos para que los usuarios puedan abonar el monto que está fuera de discusión.