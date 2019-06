Publicidad

Fernanda Ames es la candidata a intendenta que el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) impulsa para los comicios municipales del 30 de junio en Villa Carlos Paz.

“Me presento como candidata a intendenta para representar a la ciudad de la que nadie habla. Necesitamos construir una izquierda fuerte en Carlos Paz para que se escuche la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud”, aseguró.

Ames tiene 32 años, es docente y fue candidata a legisladora por el departamento Punilla en las elecciones provinciales del 12 de mayo, obteniendo un 4 % de los votos. Además, viene de tener una fuerte militancia en la agrupación Pan y Rosas, acompañando las demandas del movimiento de mujeres y disidencias,

Entre las propuestas del FIT se destaca que los funcionarios cobren igual que una maestra. En este sentido recordó que el salario que percibe el intendente Esteban Avilés es el segundo en el ranking en la provincia ($ 175.000 en bruto), mientras que los concejales y los integrantes del Tribunal de Cuentas perciben $ 140.000 de sueldo bruto. “Con esos ingresos, tan alejados del salario que hoy cobra la mayoría, los políticos viven como gerentes de empresa y gobiernan para ellos. Son una casta privilegiada y nadie sabe lo que hacen, se pasan de partido en partido porque el único principio que conocen es acomodarse en un sillón”, opinó. Y agregó: “proponemos que todo funcionario cobre como una maestra, que todo trabajador esté en blanco y que nadie gane menos que la canasta familiar. Así lo hacemos en el Congreso de la Nación y en la Legislatura Provincial, Nicolás del Caño y Laura Vilches, referentes del Frente de Izquierda, cobran como docentes y el resto de las dietas son destinadas a apoyar las luchas de los trabajadores”.

Ames sostuvo que el planteo del Frente de Izquierda en estas elecciones tiene como prioridad a las familias trabajadoras y los jóvenes que viven, estudian y trabajan en esta ciudad. “Queremos ser la voz de quienes más sufrimos los aumentos de precios y tarifas, quienes padecemos el mal servicio de transporte, y el trabajo precario y con salarios por debajo del costo de vida. Los otros partidos no van a hablar de esto, porque ellos están de acuerdo con el ajuste que se impone en todo el país de la mano del FMI. Nuestro programa apunta a la estatización del servicio de transporte bajo gestión de los usuarios y trabajadores, que son los interesados en un servicio de calidad y a costo accesible. Hay que terminar con la precarización en la industria turística y generar más puestos de trabajo en condiciones dignas, con un plan de obras públicas que priorice la extensión de la red de cloacas y de plantas de tratamiento para no contaminar el lago San Roque. También creemos que se debe declarar la emergencia de género para destinar recursos suficientes para combatir la violencia machista y brindar ayuda a las mujeres que la sufren, además de implementar la inclusión laboral trans para dar derechos a quienes sufren la discriminación por su identidad sexual. Es posible invertir las prioridades y que el Estado garantice derechos para la mayoría, no los negocios para unos pocos”, señaló.

En el marco de la campaña, el Frente de Izquierda convoca a sumarse a todos los jóvenes y trabajadores de Villa Carlos Paz, “llevando las propuestas a cada escuela y cada barrio, para que se escuche la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud”.

Candidata del Frente de Izquierda en Villa Carlos Paz Me presento como candidata a intendenta del Frente de Izquierda para representar a la ciudad de la que nadie habla. Necesitamos construir una izquierda fuerte en Carlos Paz para que se escuche la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Súmate a colaborar con la campaña! Posted by Fernanda Ames on Monday, June 10, 2019