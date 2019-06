El piloto de Honda Racing logró completar en la 13° posición la cuarta Final del Súper TC2000 que se disputó en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio.

Quizá fue el fin de semana más díficil para Juan Ángel Rosso en su regreso al Súper TC2000, pero el piloto de Carlos Paz sabe contabilizar con sensatez sus ganancias. El “Colo” finalizó en la 13° colocación su cuarta Final de la temporada que se disputó en Rosario tras un fin de semana que inició con algunas complicaciones y que le costó revertir.



El balance del piloto de Carlos Paz es positivo en la medida que sabe que en su segunda temporada en la categoría todo suma para seguir acumulando experiencia y aprendizaje, en especial en una instancia en la que el Honda Racing continúa trabajando con intensidad en desarrollar su Honda All New Civi #34.

Y es con ese optimismo que Rosso espera la una nueva instancia para medirse y que tendrá lugar el 30 de junio en el Autódromo de Paraná.



Colo Rosso: “No fue un buen fin de semana, y me parece que me va a ayudar de acá al futuro como experiencia. El viernes ya arrancamos complicados cuando se rompe la hidráulica y después el sábado en el segundo entrenamiento no pude girar mucho, lo que me complicó para la clasificación; igual me faltó a mí en muchos lugares para aprovechar la goma nueva. En la final largué mal, patiné mucho, y luego traté de salir airoso de todas las situaciones que se presentaron, pasé algunos autos en alguno que otro movimiento, y después el ritmo fue dentro de todo lógico para lo que era el circuito. Hay que seguir trabajando para evolucionar”.