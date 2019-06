En entrevista radial, el precandidato desmintió los rumores sobre su estado de salud.

El precandidato presidencial Alberto Fernández expresó que se encuentra bien y desmintió rumores sobre su estado de salud. El Sanatorio Otamendi informó que Fernández tiene una “inflamación pleural”.

En entrevista con Radio Continental, el precandidato a presidente expresó: “Estoy espléndido, espero que me den el alta para volver a trabajar para alegría de algunos y desgracia de otros”.

Y agregó: “Me detectaron que tenía una fuerte inflamación en la pleura. Yo ya había tenido en el 2008 un antecedente de un pequeño coagulo en el pulmón. Entonces me dieron vía intravenosa medicación para calmar el dolor y, ya que estaba internado, mi médico me dijo que me quede y me haga un chequeo general”.

La internación de Alberto Fernández generó revuelo y noticias falsas por redes sociales.

Con su ingreso en el Sanatorio Otamendi el lunes 3 de junio, comenzó a circular versiones falsas que sostenían que Fernández padecía herpes zóster o había tenido un infarto pulmonar.

“Todos los resultados fueron normales. Si hubiera tenido una embolia pulmonar, como se difundió, yo nunca podría haber estado hablando como lo hice con todos los periodistas, y estaría en terapia intensiva. Estoy deambulando, solo con el suero colgando”, dijo Fernández.

