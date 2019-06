La nueva función es parte de una aplicación complementaria de WhatsApp. Fijate y conocé de qué se trata.

A pesar de todas las actualizaciones de WhatsApp hay una función que no se cuenta aún.

Se trata de aquella que permite conocer quién visita tu foto de perfil.

Pero hay una alternativa: se puede descubrir quién es la persona de tu lista de contactos que más visita tu imagen de perfil.

Esto se puede saber gracias a una aplicación que se ha dado a conocer en las últimas horas.

Se trata de la App “Profile Tracker for Whats App”, disponible en el Play Store de Google. Con ella es posible saber qué persona entró a la foto de perfil, cuánto tiempo estuvo mirando, si realizó zoom y si guardó la imagen en su dispositivo.

No obstante algunos usuarios afirman que los resultados no son del todo exactos y que no funciona en dispositivos con sistema operativo iOS.

Lo más grave son las acusaciones que la app es un fraude.

¿Cómo usarla?

El primer paso es ingresar a la tienda virtual de Android, Play Store, y buscar la aplicación ‘Profile Tracker for Whats App’. Una vez encontrada, deberá ser instalada en el móvil.

Según la información de los desarrolladores de esta app, es posible saber qué persona entró a la foto de perfil, cuánto tiempo estuvo mirando, si realizó zoom y si guardó la imagen en su dispositivo.

Críticas furibundas

Usuarios alertan y recomendiendan que la desinstales inmediatamente de tu dispositivo Android, ya que es un fraude y lo único que buscan sus creadores es obtener algún beneficio económico a través de tu teléfono.

De acuerdo a SDPNoticias, instalar esta aplicación en tu Android u otra similar lo único que provocará es que comiencen a aparecerte anuncios sin tu consentimiento o que seas víctima de un ‘ransomware’, un tipo de virus que tiene cómo objetivo robar tu información.

Cba24n