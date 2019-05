Dos vecinas de barrio La Quinta de Villa Carlos Paz enviaron una reclamando la intervención del Concejo de Representantes ante el inminente remate de sus viviendas a raíz de una deuda por la obra de cordón cuneta.

“Me llegó un papel de Tribunales donde me dice que me van a rematar la casa porque yo no pagué la obra que hizo la empresa Orbis de cordón cuneta y adoquines en mi cuadra”, explicó Valeria Barrionuevo. La mujer, que trabaja en la escuela San Martín como auxiliar de limpieza, vive en el lugar con su hija que estudia en el Cenma. “NO puedo pagar esto que ellos piden ahora. Por favor les pido que me ayuden porque tengo un sueldo de 5500 y soy sola con mi nena. Estamos muy asustadas”, expresó. Y les habló directamente a los concejales: “por favor encuentren una solución para que yo pueda seguir en la casita que me dejó mi abuela porque no tenemos otro lugar para ir”.

Cecilia Barrionuevo, por su parte, se dirigió al cuerpo legislativo “de manera urgente y desesperada ya que en el día de ayer (miércoles 22 de mayo) recibí una notificación de Tribunales donde nos informan que van a rematar mi casa por falta de pago de cordón cuneta”.

“La empresa Orbis fue la que realizó la obra. Nunca fui notificada”, aseguró.

Contó que en ese domicilio “vivo sola con mis hijos de 8 y 13 años de edad. Trabajo en forma particular haciendo costuras y en casas de familia haciendo un enorme esfuerzo para poder llegar a fin de mes. No tengo ningún ingreso fijo ni salario alguno, y mi familia está en igual situación que yo”.

“Desde ayer estoy sin dormir y sin saber adónde vamos a ir con mis hijos. Les ruego que encuentren alguna forma en la que pueda solucionar mi problema”, finalizó.

Según pudo conocer La Jornada, la obra se realizó en el marco de la ordenanza que prevé que si el 70% de los frentistas de una cuadra están de acuerdo con una obra, el 30% restante debe pagarla obligatoriamente aún sin prestar su consentimiento.

Pero mientras el municipio hace publicidad con las obras que realiza ‘con fondos propios’, los vecinos de escasos recursos son ‘entregados’ a las empresas privadas que, sin contemplaciones, ejecutan la deuda al punto de rematar las viviendas para cobrar. Y así, lo que se supone una mejora en la calidad de vida, como el cordón cuneta y el adoquinado, se transforma en una carga que termina por derrumbar a una familia.