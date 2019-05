La comunidad educativa del IPEM 190 Dr. Pedro Carande Carro se encuentra en plan de lucha. Es que estudiantes y docentes denuncian que la actual infraestructura del establecimiento no es apta para el desarrollo normal de las clases.

En mayo del 2018 el gobierno provincial se comprometió a construir un nuevo edificio para la escuela. Vale recordar que el tema se instaló en la agenda pública cuando el municipio tomó la decisión de otorgar parte del predio de la ex fábrica textil para que el gobierno provincial construya una nueva escuela PROA, a seis cuadras de diferencia con respecto al Carande.

La demanda fue creciendo sobre todo cuando estudiantes y docentes iniciaron una serie de acciones como clases públicas y sentadas. Finalmente, el 15 de noviembre de 2018 se hizo el llamado a licitación para la construcción de un nuevo edificio. La empresa Construcciones – Servicios SRL resultó adjudicada para los trabajos y la inversión prevista es de 92.548.722 pesos.

Pasaron seis meses y los avances eran prácticamente nulos. Es por ello que desde el Centro de Estudiantes iniciaron una serie de acciones para demandar que se comiencen con los trabajos. “Vinieron a poner un cartel y nada más. El cartel decía que la escuela quedaba incluida dentro del programa Aurora, pero nunca precisaron la fecha de inicio”, detalló Ernestina Godoy, presidenta del Centro de Estudiantes.

La docente Mónica Gerena sostuvo que se trata de un reclamo de toda la comunidad educativa por tratarse de una demanda justa. “Acompañamos a los alumnos y a los padres porque somos parte de la comunidad educativa. Estamos comprometidos en esta causa. Fuimos los primeros en reclamar y pedirle al gobierno que vea las condiciones deplorables en las que está la escuela y que comience a hacer algo. Ya no alcanza con arreglos”, graficó.

Al igual que sucedió el año pasado, volvieron las protestas. Comenzaron la suspensión de una hora de clases el martes 7 de mayo hasta llegar a desarrollar clases públicas, ocupando la calle para darle visibilidad al reclamo.

La respuesta fue que el fin de semana siguiente, representantes de la empresa se acercaron a la escuela a hablar con docentes y estudiantes. Luego, acercaron el material y lentamente se están desarrollando trabajos en el interior del predio.

Por su parte, el director de Infraestructura Escolar del gobierno de la provincia de Córdoba, Carlos Giovanoni, negó que existan demoras y encuadró la situación a los tiempos administrativos que implica el desarrollo de la obra pública. “La realidad es que no hay demoras, sino que hay tiempos que son administrativos y tiempos que son de organización de la empresa. Comprendo la ansiedad que tiene toda la comunidad, pero de hecho las obras ya empezaron. Hay cosas que no se ven, pero que obviamente se están haciendo”, expresó a VillaNos Radio.

Detalló que también se está trabajando en una obra previa que implica realizar subdivisiones en el Salón de Usos Múltiples para que los estudiantes puedan seguir cursando mientras se realice la obra. “La realidad es que es una escuela muy grande. Tiene una matrícula de 600 estudiantes y no se conseguía un lugar donde alojar semejante cantidad de chicos en la ciudad de Carlos Paz. Esto implica toda una logística y el desarrollo de una obra previa”, dijo Giovanoni y precisó que la empresa tiene 18 meses para terminar con los trabajos.

Consultado sobre las razones por las cuales no se pudo avanzar durante el periodo de vacaciones, tal como se había señalado al cierre del ciclo lectivo 2018, Giovanoni respondió: “Todo esto tiene sus tiempos administrativos. El Tribunal de Cuentas verifica los valores. Las demoras son razonables. Si no están todos los papeles como corresponde, realmente no se puede empezar. Lo importante es que la escuela se está haciendo”, reiteró.

En este sentido, el funcionario le pidió a la comunidad educativa del Carande Carro “que se queden tranquilos, que tal como se prometió, la escuela se va a hacer”.

Nota correspondiente a la edición n° 541 del periódico La Jornada, del 29 de mayo de 2019.