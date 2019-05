La ministra de Seguridad de la Nación desplegó un fuerte operativo de seguridad y tildó a la manifestación de “antidemocrática”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue la primera funcionaria en expresarse sobre el paro nacional de este miércoles 29 de mayo.

“Estamos hartos de los paros, es el quinto que sufre este gobierno. Igual, ya sabemos que cuando el partido gobernante no es el de los sindicalistas, hay que bancarse los paros”, dijo en díalogo con radio La Red.

La funcionaria expresó que algunos “supermercados grandes llevan a su personal a trabajar, pero hay grupos de 3 o 4 delegados que les impiden la entrada. Están yendo las fuerzas de seguridad para que puedan trabajar”.

En Buenos Aires, se implementó un fuerte operativo de seguridad que incluye una “supervalla” hidráulica de contención que se utilizó durante la Cumbre del G-20 para impedir que los manifestantes puedan subir a los carriles de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Camiones hidrantes y efectivos de distintas fuerzas completan el despliegue.

Bullrich consideró que “el paro es antidemocrático porque no dejan trabajar a la gente” y que “los paros con piquetes son poco democráticos y siempre ante esos casos actuamos de la misma manera. No vamos a permitir cortes y no descartamos el uso de la fuerza pública si es necesario”.

Cba24n