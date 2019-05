No circula el transporte, no hay clases, no atienden bancos ni la administración pública y tampoco se recogen los residuos.

Este miércoles las centrales obreras realizan un paro nacional, con fuertes críticas a la política del gobierno nacional.

Su impacto es altamente visible ya que afecta a todos los servicios de transporte, el dictado de clases, la recolección de residuos, los bancos y a la administración pública, entre otras tantas actividades.

La huelga coincide con el 50° aniversario del Cordobazo, la protesta histórica que inició la caída de la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1969.

La medida, decretada por la CGT y a la que adhieren la Corriente Sindical de Hugo Moyano, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, se cumple por 24 horas en medio de la crisis del gobierno de Mauricio Macri.

Quiénes paran y quiénes no se adhieren

El transporte terrestre y aéreo se ven afectados, derivando en la contundencia de la medida.

No hay transporte público local, interurbanos ni de larga distancia.

Así, los gremios del Transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que impulsa el paro y está conformado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Camioneros, navales, aeronáuticos, ferroviarios y portuarios junto a la Asociación de Obreros de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), que nuclea a choferes de corta, media y larga distancia harán que el paro se sienta.

También los sindicatos Aeronáuticos, tanto la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla), la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (Uala), la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (Apta) como la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) se adhieren al paro nacional de este miércoles.

En el aeropuerto Ambrosio Taravella de Córdoba, la única firma que realiza con normalidad su actividad es la low cost Flybondi.

No hay clases porque los docentes, tanto la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) como el Sindicato de Docentes Privados (Sadop) convocan a la medida de fuerza a la que también se suma la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios (Adiuc).

Por su parte no abren los bancos porque la Asociación Bancaria adhiere y llamó a no concurrir a los lugares de trabajo.

Los empleados públicos no trabajan ya que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) participarán de la jornada de lucha y harán paro por 24 horas, mientras que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) también llama a la huelga.

Esto determinará que no haya actividad en Anses, Pami, Afip, la Municipalidad de Córdoba y sus dependencias al igual que en todos los edificios del Gobierno Provincial.

No hay tampoco recolección de residuos porque el Surrbac adhiere y por lo tanto no habrá servicio este miércoles.

En Epec, el gremio Luz y Fuerza hará paro por 24 horas y no hay atención.

El comercio local tendrá dificultades para abrir sus puertas porque la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (Agec) expresó su apoyo y adhesión a la medida de fuerza.

A su turno, la Unión de Trabajadores de Turismo, Gastronómicos y Hoteleros (UTHGRA) confirmó también que adhiere al paro general de este miércoles.

Finalmente anunció que no adhiere al paro nacional, el Sindicato de Petroleros de Córdoba, Sinpecor, cuyo dirigente es Guillermo Borelli, quien al justificar su no adhesión a la medida dijo a través de un comunicado que “Nuestro sindicato no será funcional a los intereses de algunos dirigentes nacionales que utilizan esta ocasión para recibir dinero y destinarlo a sus obras sociales fundidas y en represalia por el allanamiento de su sindicato”.

Se expende combustible con normalidad.

