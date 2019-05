El gobernador justificó la convocatoria para que Scioli y Tinelli se unan a Alternativa Federal. Ratificó que debe haber PASO en el espacio.

Juan Schiaretti matizó las polémicas que giran en torno a la conformación de Alternativa Federal para las elecciones presidenciales.

En la mañana de hoy el gobernador ratificó que el espacio que lo tiene como referente debe ser “plural, democrático y progresista” para constituir una opción que permita “superar la grieta”.

Tal afirmación vale también para justificar la convocatoria a dirigentes como Daniel Scioli y Marcelo Tinelli. “Todas las figuras que han manifestado la voluntad de superar la grieta, hay que abrirles la puerta y punto”, dijo el reelecto gobernador durante el acto de habilitación de un nuevo tramo de la avenida de Circunvalación.

Schiaretti también ratificó que el candidato de este espacio debe surgir de las PASO, respondiendo de manera elíptica a los pedidos que realizara Roberto Lavagna, quien en los últimos días pareció tomar distancia de este entramado.

No obstante, el mandatario cordobés aseguró que no comentará sobre las declaraciones del ex ministro de Economía.

Por otra parte, aseguró que durante su encuentro con el presidente Macri hablaron sobre la situación económica del país.

Obra

El tramo habilitado hoy consta de tres kilómetros de calzada principal de avenida Circunvalación -en sentido norte-sur- y se extiende entre el distribuidor de avenida Santa Ana y avenida Fuerza Aérea.

El nuevo tramo cuenta con tres carriles, se inicia a la altura de Autocity y conecta con el recientemente inaugurado puente Donosa. De este modo, los vehículos que se trasladen desde la zona norte hacia la zona sur por Circunvalación tienen una vía más directa y evitan ingresar a Avenida Fuerza Aérea.

