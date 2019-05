El gobernador aseguró que no se plegarán ni a Cambiemos ni al armado que encabezan Alberto y Cristina Fernández.

El recientemente reelecto gobernador de Córdoba, confirmó que los dirigentes del espacio Alternativa Federal se reunirá en las próximas horas y que participarán de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) con fórmula propia.

De este modo, uno de los dirigentes con mayor influencia en el armado político del denominado Peronismo Federal, confirmó que por el momento no analizan sumarse al espacio justicialista que el sábado anunció la fórmula presidencial Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo no soy parte del kirchnerismo, por eso no voy a comentar lo que ocurre en otros espacios, pero sí les digo que vamos a tener una oferta electoral propia. No vamos a formar parte del kirchnerismo ni de Cambiemos. Vamos a llevar una fórmula propia y a presentar candidatos por fuera de las otras alternativas”, enfatizó Schiaretti.

Al ser consultado por quién es el que tiene mayores posibilidades de encabezar una fórmula en Alternativa Federal (AF), indicó que antes del 22 de junio se sabrá.

“El candidato lo vamos a elegir entre todos antes del 22 de junio. Hay que bajar la ansiedad porque todavía falta un mes, que en tiempos de Argentina es como un siglo”, indicó Schiaretti.

En el mismo sentido el mandatario provincial confirmó que esta semana se dará un encuentro entre los principales dirigentes de AF para analizar el escenario político electoral, aunque no confirmó el día exacto ni el lugar del cónclave.

Por otra parte, el gobernador confirmó que hasta el momento no se ha tenido contactos en los últimos días ni con el presidente Mauricio Macri, ni con Alberto Fernández ni con Cristina Fernández de Kirchner, aunque aseguró que hablará con todos si se comunican con él.

“Mauricio Macri no me llamó para pedirme ningún tipo de alianza política, sí me dijo que me va a convocar seguramente esta semana. No voy a hacer yo el que lo haga público, por respecto institucional. No creo que me llame para tentarme para alguna cosa. Con Alberto Fernández todavía no hable. Si me llama Cristina por supuesto que la voy a atender; ¿cómo no la voy a atender? Es una cuestión de educación”, aseguró Schiaretti quien reiteró que dialogará con todos los que se lo soliciten.

Se trata de las primeras definiciones que el actual gobernador de Córdoba realizó luego del anuncio de Cristina Fernández, al brindar esta mañana una extensa entrevista al programa Entre Nosotros Rebeca que se emite por Canal 10 y Radio Universidad, junto al rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri y el vicegobernador electo Manuel Calvo.

Entre las definiciones que dejó el actual gobernador hubo varias destacadas en relación a temas políticos y de actualidad. Algunos de los textuales del gobernador:

Dictadura cívico-militar

“La dictadura genocida fue sin dudas lo más trágico de nuestra historia reciente”

“La grieta”:

“Si hay algo de lo que los argentinos estamos cansados es de la grieta. La grieta puede servir para ganar una elección pero no para gobernar. Es posible trabajar con otros aunque piensen distinto”.

Su estado de salud:

“Estos cien puntos más IVA. Es de muy mala fe utilizar la salud de alguien, del gobernador de la segunda provincia del país para generar miedo en un momento de crisis. Eso trae zozobra y miedo en la población. Es inadmisible, no entiendo cómo alguien puede usar esto en una campaña electoral”.

“Ahora que pasaron tres meses desde que me colocaron los stents tengo que hacerme una revisión, un service pero siento bien, incluso siento que respiro mejor”.

Servicios de inteligencia:

“Alguien le vendió pescado podrido a los periodistas que dijeron cosas sobre mi salud que no son ciertas, como las supuestas cirugías. Parece una operación de servicios de inteligencia de baja estofa. (José Manuel) De la Sota y yo jamas hicimos que la policía hiciera inteligencia sobre lo que plantea alguien. El día que uno comienza a hacer inteligencia sobre sus coprovincianos deja de ser democrático. Es algo de altísimo riesgo.”

Narcotráfico:

“No se puede utilizar el tema del narcotráfico en las campañas electorales. La definición justa sobre querer usar el narcotráfico la dio la ministra de seguridad Patricia Bullrich, que les dijo a quienes utilizaban el tema que le estaban haciendo el juego a los narcotraficantes. Los narcos tienen una capacidad de corrupción fenomenal y les viene justo que se presenten fisuras entre los gobiernos que tienen que enfrentarlos”.

Gestión de Mauricio Macri:

La gestión del actual presidente la deben evaluar los argentinos. Yo tengo que tener una relación constitucional correcta con él. Pero no me corresponde a mí evaluarlo.

Mujeres:

“Creo firmemente que las mujeres deben tener más espacio. La mujer es más aplicada que los hombres. Creo que precisamos muchas décadas de discriminación positiva hacia las mujeres para compensar tantos siglos en los que el hombre sojuzgó a la mujer. Creo que es imparable que la mujer alcance los mismos derechos que los hombres en todos los ámbitos”.

Crisis económica:

“Solamente Argentina puede salir de la crisis si alcanza un gran acuerdo de unidad nacional y si Argentina puede fijar políticas de estado mas allá de cuál sea el gobierno. Acá cada uno que asume la presidencia quiere refundar el país. Sí o sí hay que hacer acuerdos. El que gane la próxima elección no va atener mayoría en el congreso”.-

Cba24n