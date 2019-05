View this post on Instagram

Escándalo en la autopista: un jubilado se tiró en medio de la ruta para protestar por una multa de la Policía Caminera. La tensión se produjo a la altura de Oncativo, en la autopista Córdoba Rosario. Martín Calvo, jubilado de Buenos Aires, publicó el video grabado por su hijo. Todo comenzó cuando agentes de la Caminera detuvo un auto y presuntamente la mujer en la parte trasera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. En forma de protesta, el hombre decidió arrojarse a la carpeta asfáltica. El hecho ocurrió el 5 de mayo pasado. Finalmente, los policías actuaron por la fuerza para retirarlo de la autopista. #PeriodismoEnRedes