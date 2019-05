Jorge Lassaga confirmó este jueves, a horas del cierre de la lista, que será el primer candidato a concejal del frente ‘Carlos Paz Somos Todos’ que postula para la intendencia a Rodrigo Serna.

“En este punto, no hay duda que mi mayor aspiración es lograr una transformación profunda de la gestión municipal. Desde que mucha gente me acompaña en este propósito, también es una responsabilidad. Por eso, quedarme de brazos cruzados no era una opción después de lo sucedido en la UCR”, señaló a través de un comunicado, en referencia al proceso que llevó a la intervención del comité carlospacense y el posterior respaldo orgánico del radicalismo provincial a la candidatura de Carlos Felpeto.

“Larga reflexión de por medio, decidí sumar fuerzas con Rodrigo Serna e integrarme a la propuesta Carlos Paz Somos Todos como 1° concejal. Mis razones para dar este paso son varias. En primer lugar, coincidimos en el diagnóstico de la situación actual del municipio. También entendemos que la planificación de acciones y el control son herramientas clave de una buena administración. Por último, ambos apostamos a conformar un equipo de trabajo que evite el reciclaje y dé lugar a personas idóneas.

Considero que estas cuestiones son la base para avanzar en la dirección que necesitamos”, subrayó.