El titular de la UCR afirmó que hay que estar abiertos a “todas las posibilidades” y mencionó a Vidal y otros.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, alertó sobre la posibilidad de que el presidente, Mauricio Macri, no sea candidato en las próximas elecciones presidenciales.

La afirmación sorprendió en el hotel de Puerto Madero: “No hay que descartar que Macri no sea candidato, creo que tenemos que estar abierto a todas las posibilidades”.

Cuando le consultaron si María Eugenia Vidal podía ser la candidata presidencial del oficialismo, respondió: “Por supuesto y tantos otros. Una PASO que puede ser Macri compitiendo contra otra figura es una opción, que podría ser un plan A. Por qué no competir en un frente amplio”, publicó Infobae.

“Cambiemos solo no puede lograr los objetivos, se necesita un poder político mayor al que ha logrado construir Macri. Ese poder político mayor requiere de ampliar a figurar representativas de la política argentina en un programa similar al que dio origen al 2015 pero corrigiendo las cosas que se hicieron mal. Me parece que Urtubey, Schiaretti, Lavagna o Massa podrían contribuir a esa ampliación. Quizá con otro nombre, no Cambiemos. Además hay que buscar un jefe de Gabinete que tenga el poder suficiente, que sea apoyado por el Congreso para las reformas que la economía necesita a partir del 10 de diciembre”, sostuvo.

Cba24n