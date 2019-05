El ex capitán paracaidista del Ejército dijo que “70% de los adolescentes de 15 años no sabe una regla de tres simple” y se preguntó “cuál es el futuro de estas personas”.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó de “idiotas útiles” a los cientos de miles de personas que protestan contra los recortes al presupuesto educativo y la reforma jubilatoria en todo el país, y culpó a las administraciones anteriores por la situación económica.

“La mayor parte de los que se manifiestan son militantes, no saben ni la fórmula del agua, son unos idiotas útiles, unos imbéciles, masa de maniobra de una minoría que domina muchas universidades federales”, dijo Bolsonaro en Dallas, Estados Unidos, antes de reunirse con el ex mandatario George W. Bush.

El presidente, en diálogo con los enviados brasileños, sostuvo que cuando asumió tomó un país “destruido económicamente”.

“Tomamos un país con recaudación baja y si no hago recortes choco contra la ley de responsabilidad fiscal, entonces no hay otra forma, no quiero ajustar pero también la educación deja mucho que desear tras los 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT)”, dijo Bolsonaro.

Télam