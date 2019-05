El candidato a gobernador, Juan Schiaretti, dirigió esta noche un mensaje a la militancia y los medios de prensa convocados en el comando de campaña de Hacemos por Córdoba, en el Quorum Hotel de la Capital provincial.

El hombre que resultó elegido para dirigir los destinos de la provincia por los próximos cuatro años, comenzó felicitando “a todo el pueblo cordobés, haya votado por quien haya votado, por el ejemplo de educación democrática que dieron hoy, concurriendo masivamente a las urnas”.

También agradeció a los habitantes de “esta querida ciudad de Córdoba que, por primera vez desde 1973, han elegido a un dirigente peronista como intendente. Yo estoy seguro de que Martín Llaryora y Daniel Passerini van a hacer una gran gestión a favor de esta querida ciudad Capital”.

“Y quiero agradecer –dijo- a todos los cordobeses del norte, del sur, del este y el oeste que eligieron contundentemente a este humilde hijo de barrio Talleres Oeste de la ciudad de Córdoba”.

Frases destacadas

Estos son otros conceptos textuales de Schiaretti durante su discurso:

• “Más allá de que junto a mi joven vicegobernador hayamos obtenido la mayor diferencia de la historia desde la vuelta de la democracia, ni por asomo esa diferencia nos hará caer en ninguna arbitrariedad, ni nos hará creer que los cordobeses nos dieron la suma del poder público, porque no es así”.

• “Seguiremos garantizando a rajatabla la libertad de prensa, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.

• “Los peronistas que formamos parte de esta coalición somos los que pertenecemos al peronismo federal, democrático y republicano. Estamos convencidos de que no habrá república en Argentina sin el Peronismo. Y no habrá futuro para el Peronismo si no es republicano.

• “Seguiremos gobernando con nuestro modelo, que básicamente establece que primero hay que tener equilibrio fiscal. Si los gobiernos no tienen equilibrio fiscal, las sociedades entran en dificultades más tarde o más temprano”.

• “Con equilibrio fiscal pudimos hacer obras y programas sociales. Sólo tomamos crédito para hacer obras públicas. Córdoba siempre va a honrar sus deudas. Nosotros no defaulteamos la deuda, ni siquiera cuando Argentina lo hizo”.

• “Somos, como proyecto político, la expresión de un Estado que no es una carga para el sector privado, que no compite con él, sino que lo impulsa para que dé más trabajo y haya más inversión y producción. Pero reivindicamos, también, la presencia de un Estado fuerte. Lo único que garanta la justicia social es la acción del Estado”.

• “En lo personal, yo sé que siempre seré una circunstancia en la vida institucional de Córdoba, uno más en la larga cadena de gobernadores constitucionales de esta bendita provincia. Un cordobés que siempre tendrá el orgullo de provenir de un barrio popular, y siempre seré leal a mis orígenes”.

• “Tengo el orgullo de ser uno de los dirigentes estudiantiles del Cordobazo. No guardo ni guardaré rencores con nadie, ni siquiera con aquellos que me balearon cuando sufrí un atentado como dirigente estudiantil. Pero siempre llevaré en mi alma y en mi corazón el dolor por los 30 mil compañeros desaparecidos que fueron masacrados por la dictadura”.

• “El mensaje que ha dejado el pueblo cordobés hoy es que esta fue una elección provincial y municipal que nada tiene que ver con las próximas elecciones nacionales. Es apresurado sacar conclusiones nacionales y de las próximas elecciones presidenciales sobre la base de los resultados de Córdoba”.