Supermercados de Córdoba ya exhiben los precios esenciales que prometió el gobierno. Faltan algunos productos.

Los programas Precios Cuidados y Precios Esenciales ya se pueden encontrar en los comercios de Córdoba. Según informó la cadena Mariano Max, casi la totalidad de los productos que presentó el gobierno se encuentran a disposición.

“Desde que arrancamos tenemos la mayoría de los productos”, indicó Juan Carlos Martín, trabajador de la empresa de supermercados Mariano Max. Algunas personas tienden a priorizar estos productos por sobre otros, pero no es el caso de la mayoría. Muchas personas prefieren comparar con otros precios -por fuera de los programas- que en algunos casos son más bajos.

“Precios Cuidados y Precios Esenciales no significa que sea el precio más bajo de la categoría que estemos hablando”, expresó Martín. El programa en realidad implica que los productos que forman parte no modificarán sus precios en el transcurso de los próximos 180 días. De eso se trata el acuerdo de las empresas con el Gobierno Nacional.

Por ahora el aprovisionamiento de los productos no tuvo inconvenientes. Las empresas han hecho llegar los productos y los comercios los ponen a la venta con el precio acordado. De momento no hay especulaciones respecto a que el programa se caiga y las empresas suban los precios: “Se les puede complicar si sus insumos suben y sus materias primas también, pero si se controla un poco la inflación no va haber ningún tipo de problema”, concluyó el trabajador.

Días atrás, el Centro de Almaceneros había presentado su disconformidad por no haber sido incluidos en el programa. Consideraba que desde el canal minorista se le iba a dar gran potencia a los programas e iban a tener más llegada a las personas. La situación por momentos no ha cambiado respecto a este tema.

Cba24n