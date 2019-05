El viernes 17 de mayo vencerá el plazo para la presentación de las listas de candidatos que competirán en los próximos comicios municipales.

Como en cada elección, el momento de definir los lugares expectables en cada propuesta pone a prueba los nervios y la capacidad de llegar a acuerdos de los encargados de ese armado.

En el actual oficialismo esa responsabilidad se reduce a la figura del intendente Esteban Avilés. Y como el mandatario es candidato a legislador provincial por el peronismo, la definición se postergó hasta después de estas elecciones, el próximo domingo.

Lo cierto es que, mientras tanto, las versiones son moneda corriente. Y uno de los espacios donde rebotan con más fuerza es en el Concejo de Representantes.

Sucede que el bloque del oficialismo se renovará casi completamente. En algunos casos porque los ediles ya cumplieron los dos períodos consecutivos que habilita la Carta Orgánica, y en otros por decisiones estrictamente políticas.

Mirtha Alessio y Hugo Bustos responden al primer grupo. En el caso de Alessio, y para ‘premiar’ su obediencia, Avilés podría ubicarla dentro del organigrama del departamento ejecutivo en una eventual tercera gestión si CPU gana el 30 de junio.

Bustos, de estrecha confianza del intendente, iría como candidato al tribunal de Cuentas, acompañando a Raquel Merlino que buscaría su reelección en el organismo de control.

Para el cuerpo legislativo los lugares claves son del 1 al 7 (garantizados por la cláusula de gobernabilidad para el ganador), aunque algunos hacen foco en los dos primeros, por la posibilidad de perder.

Y definir si en el primer lugar va un hombre o una mujer también tiene mucha importancia, porque esto determinará la cantidad de bancas por género.

Soledad Zacarías y Carla Livelli son fija que repetirán.

Se especula que la actual subdirectora de Compras y actual pareja de Avilés, Marina Mossé, podría tener un lugar. También se habla en los pasillos del Concejo sobre la posibilidad de que Laura Orce sea parte de la lista del oficialismo, entendiendo que la gestión de su banca fue clave para que, tras la fractura de CPU, prosperaran diferentes proyectos del gobierno.

Extrañamente quien aparece fuera de los bosquejos previos es la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán. Claramente es la figura que ha sufrido más desgaste en el oficialismo legislativo pero, a su favor, esto se debió –entre otras razones- a tener que apelar una y otra vez al recurso del doble voto para poder imponer algunas propuestas, ante la demostrada incapacidad de generar cualquier tipo de consenso con la oposición. Funcionarios con llegada directa al Palacio 16 de Julio afirman que, además de estas razones, existen otras que Avilés se reserva (¿reclamó cargos apelando al poder del doble voto?. La actuación de su protegida en la Casa de la Mujer, Silvia Reynoso, tampoco ayudó a mejorar su imagen hacia dentro del oficialismo (no tuvo empachos en direccionar esta gestión para propiciar una candidatura a intendenta de Roldán) y, en la práctica, se quedó sin apoyo a nivel interno.

A tal punto es así, que le facturan no participar de las últimas actividades de campaña junto al candidato Daniel Gómez Gesteira.

Por otro lado, es prácticamente un hecho que el secretario de Calidad Institucional, Darío Zeino, será candidato a concejal, y otros también incluyen en la lista al secretario General, Sebastián Guruceta, que ya tiene pasado como edil.

“Si ganamos se viene un Concejo duro y la idea es tener cuadros políticos preparados para dar esa batalla”, justificó un dirigente.

El futuro del macrista devenido rápidamente en avilesista, Marcelo Cuevas, es una incógnita, y nadie sabe aun si el intendente lo mantendrá dentro del Concejo como una forma de reconocer su lealtad o le buscará un lugar en el ejecutivo.

Tampoco se conoce a ciencia cierta el lugar que ocuparán en el armado Mariano Melana y Juan Manuel Lucero, los jóvenes dirigentes que intentaron hasta último momento sumar la UCR a CPU. Esta decisión provocó que el comité sea intervenido y quedaron expuestos a posibles sanciones. Toda la ‘movida’ que arrancó en la interna radical no tendría sentido si no se puede reflejar la ‘pata radical’ en la lista oficialista, pero hasta el momento no hay más datos sobre este tema.

Otro de los nombres que suena como posible candidato a concejal del oficialismo es el de Carlos Orso, quien si bien hasta ahora está lanzado como candidato a intendente ya se lo vincula con Avilés a través de un acuerdo electoral. Y en la misma línea habría que ubicar a Osvaldo Mercado.

Así las cosas, la semana próxima será frenética. Y queda claro que, más allá de los eventuales acuerdos, no todos quedarán conformes.