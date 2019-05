Este jueves, el candidato a gobernador Ramón Mestre y Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de Córdoba, caminaron y recorrieron puntos emblemáticos de la capital provincial.

Junto a cientos de vecinos partieron desde el paseo de la Reforma para dirigirse al primer punto: La Central de Policía.

Ahí manifestó: “A partir del 10 de diciembre el que entra no sale. Vamos por mejor equipamiento y capacitación para nuestros policías. No puede ser que salgan a la calle sin las herramientas que necesitan para cuidarnos. Hay que cuidar a nuestra fuerza, hay que luchar contra el narcotráfico y la inseguridad”.

Seguidamente toda la caravana se dirigió hacia la Empresa Provincial de Energía donde destacó que hay que trabajar por mejorar su eficiencia y cuidar a los trabajadores: “Por una EPEC sin corrupción, por una EPEC que deje de funcionar como botín político. No hay que echarle la culpa a los trabajadores, los de arriba son los que tomaron malas decisiones. Vamos a poner de pie a la EPEC que ellos quebraron”.

Minutos más tarde, arribaron todos juntos hacia el centro de la ciudad capital, a la Legislatura Provincial. “Cuando sea gobernador a partir del 10 de diciembre, esto no va a ser una escribanía, aquí se va a debatir, aquí se va a escuchar a los distintos sectores porque es la única forma de construir una sociedad más justa, es la única forma de incluir a los sectores más postergados”, señaló.

Luego frente al Panal afirmó que, “estamos acá porque llevan 20 años y no queremos que lleven 24, así que el domingo vamos a ganar. Los invito a que pongamos todo lo que tengamos que poner para llevar adelante la gesta que permita el acompañamiento de la gente, para que la UCR vuelva a gobernar la provincia”.

Finalmente se trasladaron hacia las escalinatas del Parque Sarmiento en donde desarrolló su discurso final donde agradeció a su mujer y familia: “Quiero agradecer a mi mujer, Melisa, que me aguanta y me ha aguantado durante estos últimos 45 días que hemos llevado adelante el ejercicio del gobierno en la ciudad, pero también hemos llevado adelante la campaña. Es la familia la que tiene que aguantar, la que tiene que tolerar y yo quiero reconocerlos porque sin el aguante y sin el acompañamiento de ellos no lo hubiera podido llevar adelante”.







En este mismo sentido se refirió hacia su partido, la UCR: “Para mí es un orgullo poder estar en este lugar emblemático donde se ve reflejada esta hermosa ciudad que me toca gobernar y hoy el orgullo de ser el candidato a gobernador del partido donde me crié, donde milité, donde tengo puesto mi corazón, mi cabeza y todas mis ganas para volver a recuperar el brillo, para volver a ser gobierno y para volver a dar soluciones a los cordobeses de toda la provincia”.

“Somos un partido político, el más antiguo de la Argentina, el que siempre ha peleado por el sufragio libre, por la igualdad, por la igualdad de género, por las libertades. En este momento electoral tan especial para nuestro partido, donde hemos vivido imposiciones, donde hemos vivido situaciones que no esperábamos, pero que nosotros hemos actuado siempre de la misma forma, a los ataques la otra mejilla”, aseveró.

Por último, para dar cierre a esta campaña expresó ante los vecinos, su familia y candidatos: “Anida en mi corazón la esperanza y el sueño de ganar el domingo y volver a gobernar la provincia. Quiero decirles que estoy contento, estoy alegre. Los invito a que el domingo llenemos la boleta única en el casillero 7 y vamos a ganar. Muchísimas gracias”.