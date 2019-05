VillaNos Radio

Estudiantes y docentes del IPEM 190 Dr. Pedro Carande Carro concretaron esta mañana una jornada de protesta por las demoras en el arranque de la construcción del nuevo edificio para la escuela. La modalidad fue la suspensión de una hora de clases y una sentada pacífica en el patio de la escuela.

“La obra de la escuela nueva debería haber comenzado en julio del 2018y todavía estamos esperando que se le dé comienzo”, expresó la docente Mónica Gerena en diálogo con VillaNos Radio.

Además señaló que, si bien la protesta fue encarada por lxs estudiantes, desde el cuerpo docente decidieron acompañar porque consideran que se trata de un reclamo justo.

“Nosotros también somos parte de la comunidad educativa y estamos comprometidos en esta causa. Fuimos los primeros en reclamar y pedirle al gobierno que se vena las condiciones deplorables en las que está la escuela y que ya no alcanza con hacer arreglos.

“El lugar donde está emplazada la escuela es una antigua fábrica textil. Tenemos paredes que no son de ladrillo, sino de machimbre. Se está cayendo todo a pedazos. Cuando llueve se nos inunda la escuela. Están las paredes electrificadas. Se nos corta la luz seguido. Es una situación que no se puede sostener más. Estamos poniendo en riesgo a los alumnos y a todo el personal que trabaja en la escuela”, detalló.

El llamado a licitación para la construcción del nuevo edificio se concretó el 15 de noviembre. Según detalla el cartel que se colocó frente a la escuela –y que anunciaba la inclusión del Carande en el programa Aurora- la empresa que resultó adjudicada es la firma Construcciones – Servicios SRL y que el monto a invertir es de 92.548.722 pesos.

Consultada sobre la comisión de seguimiento que se armó el año pasado, con la participación de representantes de la dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la provincia, directivxs de la escuela, docentes y estudiantes, Gerena dijo que el espacio sigue funcionando, aunque reconoció que “está siendo muy poco convocada por las autoridades escolares y educativas”.

“Se ha dejado de lado a la comisión, lamentablemente. No porque los profes no quieran colaborar sino porque sentimos que la información se está ocultando, que nadie nos dice la verdad, que no detallan los plazos de la obra”, precisó.

Además, agregó que como “cómo se enteraron de la protesta, mandaron a tres personas a cortar el césped”. Y enfatizó: “Eso es una burla. Estamos esperando que nos construyan una escuela y mandan a tres personas a cortar el césped”.

Genera dijo que hay “hay visitas continuas de los arquitectos, ingenieros y de la gente de la empresa que siempre están como viendo o evaluando cuando van a comenzar con los trabajos, peor nunca se terminar por dar comienzo”.

“Hace un año que estamos pidiendo por un nuevo edifico”, insistió.