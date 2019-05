El candidato a gobernador por la UCR, Ramón Mestre, recorrió los departamentos San Javier y San Alberto para dialogar con los vecinos y presentar sus propuestas. Visitó Villa Dolores, Villa Sarmiento, Los Cerrillos, San José y Mina Clavero.

En la ciudad de Villa Dolores, fue consultado por los problemas básicos que tiene la provincia, a lo que respondió: “Lo que vemos es un provincia de marketing, publicidad y algunas obras de cemento, que se están llevando adelante en distintos lugares de la provincia; lo que hace es esconder abajo de la alfombra muchos de los problemas básicos que tienen los cordobeses. Dentro de los problemas básicos puedo plantear el tema de la salud, que es un tema central, un problema de toda la provincia. En todos los sectores de la provincia tienen dificultades con la atención mediana y de alta complejidad, los hospitales regionales y zonales, lamentablemente, no dan respuesta a los cordobeses… Si a eso le sumamos las dificultades de contar con un servicio de emergencia provincial para el traslado de personas, para poder atender las distintas situaciones que se producen, por la emergentología o la accidentología vial, que es una de nuestras principales pandemias que tenemos en la provincia es estos momentos. Nosotros proponemos llevar adelante el fortalecimiento del sistema sanitario de la provincia, fortalecer todo lo vinculado con los servicios, con los médicos particularmente. Sin duda hay que hacer un esfuerzo muy grande en inversiones, de aparatología y equipamiento. Vamos a construir 7 centros de referencia, en distintos lugares de la provincia, donde vamos a atender mediana y alta complejidad; pero también vamos a atender, cuestiones que hoy el estado no atiende, como por ejemplo brindarle tratamiento a los adictos a las drogas o al alcohol que es una de las principales pandemias y dificultades que tenemos hoy; y creemos que el estado no puede estar ausente.”

Además, Mestre agregó: “Yo reconozco las 500 escuelas que hizo el gobierno del peronismo, pero hay 2000 establecimientos educativos más que no tienen condiciones para brindar educación de calidad, para eso vamos a declarar la emergencia de la infraestructura edilicia. Por eso vamos a trabajar, porque si no es por el esfuerzo de algunos intendentes, en esa mayoría de localidades de la provincia, no estarían en condiciones de brindar la educación como corresponde. Ni hablar de la calidad educativa, nosotros queremos que los docentes cobren mejores sueldos. El docente que se capacita, va a acceder a una mejora del salario de manera progresiva, para llegar al salario que le pagamos a los docentes municipales; que son los mejores pagos en la Argentina”.

El candidato a gobernador por la UCR, también se expresó sobre la pobreza de la provincia: “La pobreza como media tiene 32% en toda la Argentina, yo siempre me imaginaba que la provincia de Córdoba, que es una provincia que tiene muchas posibilidades, que tiene turismo, que tiene producción agropecuaria, que tiene motor productivo en el campo, que tiene industrias, que tiene gente trabajadora; nunca me iba a imaginar que estaba arriba de la media de la pobreza. Hoy tenemos el 36,5% de nuestra gente en la pobreza. Duele. Cuando uno va y analiza el presupuesto provincial, el gobernador Schiaretti gasta fortuna en recursos, que supuestamente van destinados a planes sociales, pero eso no logra darle soluciones para tener menos indice de pobreza o menos personas en la indigencia. Mucho más escalofrío me da, cuando vemos que los datos de los niños de 5 años a los adolescentes de 16 años, esa franja; el 55% de la totalidad de los niños y adolescentes de esta provincia están en pobreza. Es un tema muy delicado.”

Al ser consultado sobre la “bandera del populismo”, Mestre respondió: “Hay que llevar adelante un cambio cultural. Cuando nosotros decimos, en vez de vida digna, que para mí es vida indigna. Porque los utilizan para tratar con el rebenque llevarlos a votar y así al final les entregan una parte, y después la otra parte; eso lo hemos visto en todas las elecciones… Nosotros creemos que la forma de luchar contra el populismo es con más educación, con más posibilidades de brindar calidad educativa, brindar mejores salarios a aquellos que están al frente de las aulas; con capacitación y formación“.

“El populismo, no solamente tiene que ver con decisiones sociales o clientelares, también hay populismo cuando se prometen cosas que después no se pueden cumplir. O cuando, un gobernador ordenó la caja de jubilaciones, la equilibró, y de repente los gobernadores que lo sucedieron podrían haberle restituido, en un acto de justicia, el 82% sobre la base del 100% del haber jubilatorio; a los jubilados que peor la están pasando. Que durante toda una vida, en el marco de un pacto intergeneracional, cuando uno era activo, aportaba esperando que cuando uno se jubile tenga la posibilidad de tener una jubilación digna, hoy lamentablemente no está sucediendo eso en Córdoba. Cuando yo sea gobernador, a partir del 10 de diciembre, les voy a restituir el 82% móvil sobre el 100% de la jubilación de una manera progresiva.” dijo Mestre al finalizar la entrevista con los medios locales.

En la noche estuvo en un acto multitudinario en la ciudad de Mina Clavero donde opinó sobre la falta de planificación en las obras provinciales: “Con 5 mil millones de pesos nosotros hubiéramos iniciado la construcción de 5.000 viviendas, aseveró sobre el puente construido sobre el lago San Roque.