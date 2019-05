El próximo domingo, los cordobeses elegirán gobernador, intendentes, tribunales de cuentas, legisladores, entre otros cargos.

Con la modalidad de Boleta Única de Sufragio (BUS), este domingo 12 de mayo se desarrollan comicios en todo el territorio provincial que definirán quién será el gobernador en el período 2019-2023, la conformación de la Legislatura Provincial, y los mandatarios municipales de 243 localidades, entre otros cargos.

¿Qué se vota?

A nivel provincial se vota: Gobernador y vice; Legislador por distrito único; Legislador departamental y Tribunal de Cuentas Provincial.

A nivel municipal se elige: Intendente, vice y concejales y Tribunal de Cuentas Municipal.

¿Quienes votan?

Son electores provinciales los ciudadanos argentinos con domicilio en la Provincia de Córdoba, mayores de 16 años de edad hasta el día de la elección y que reúnan los requisitos exigidos por la presente Ley; todos los ciudadanos que tengan 18 años o más a la fecha de la elección nacional, tienen el derecho y el deber cívico de votar; es optativo y no obligatorio el voto para los menores de 18 y mayores de 70 años; son también electores provinciales los extranjeros que teniendo una residencia permanente y continua en la Provincia de Córdoba superior a cinco (5) años, soliciten voluntariamente -ante el Juzgado Electoral- su incorporación en el fichero correspondiente.

¿Dónde voto?

La Justicia Electoral creó el sitio con el padrón definitivo para poder participar con el voto en estas elecciones y saber dónde emitir el sufragio.

¿Cómo voto?

La Justicia Electoral de la Provincia de Córdoba publicó un simulador para que los votantes puedan practicar y despejar cualquier duda previo al 12/05 evitando el voto nulo.

¿Cuáles son los candidatos a Gobernador e Intendente de Córdoba?

En la Boleta Única, los ciudadanos verán ubicadas las listas en el siguiente orden:

Partido Humanista: Fernando Schüle es el candidato a gobernador, María Cristina Vergara es su vice y no cuenta con candidato local para ocupar el Palacio 6 de Julio.

Córdoba Cambia: tras la ruptura de Cambiemos, Mario Negri y Héctor Baldassi es la fórmula elegida. Para la Municipalidad, Luis Juez y Alicia Migliore serán los candidatos.

Encuentro Vecinal Córdoba: el legislador Aurelio García Elorrio se presentará por primera vez como candidato a gobernador. Marisa Farías será la candidata a vice. El exlegislador de Cambiemos Juan Pablo Quinteros y César Orgaz son los candidatos para la intendencia.

Unión del Centro Democrático (UCEDE): Carlos Blanco va por la gobernación y Daniel Lubatti es su compañero de fórmula para la vicegobernación. Este partido no tiene representantes para pelear por el municipio de la capital.

Política Abierta para la Integridad Social (PAIS): tras fallecer su candidato a gobernador, Enrique Sella, sólo se postulan para la Municipalidad, José Martín Contreras y Fernando Lamberti.

Unión Cívica Radical: el histórico partido conformó una formula basado en la gestión municipal. Ramón Mestre encabeza la nómina acompañado del intendente de Bell Ville Carlos Briner como vicegobernador. Rodrigo de Loredo y Alfredo Sapp son los candidatos a intendente y vice.

Frente de Izquierda y los Trabajadores: Liliana Olivero y Pablo Musso conforman la lista para gobernadora y vice respectivamente. Laura Vilches y Cintia Frencia son la única fórmula para la intendencia compuesta íntegramente por mujeres.

Movimiento Avanzada Socialista: Eduardo Mulhall y Julia Di Santi son los candidatos del partido. Mateo Contreras y Romina Espinosa son la fórmula para la intendencia.

Hacemos por Córdoba: Juan Schiaretti irá por la reelección y su tercer mandato como gobernador. Manuel Calvo, secretario de Comunicaciones y Conectividad de la provincia, lo acompañará como vice. Martín Llaryora y Daniel Passerini integran la fórmula para la intendencia.

Movimiento de Acción Vecinal: Kasem Dandach el candidato a gobernador y Alejandra Durán, vice.

Vecinalismo Independiente: el periodista Alberto “Beto” Beltrán y María Eugenia Gordillo forman parte de la lista. El concejal del Pro Abelardo Losano y Mariela Moncada integran la lista para ocupar el Municipio.

Partido Unión Ciudadana: Agustín Spaccesi y Andrés Braun integran la lista.Andrés Peralta, el candidato para la intendencia.

Movimiento Socialista de los Trabajadores: la docente Luciana Echevarría se postuló como candidata a gobernadora. Está acompañada por el joven dirigente gremial Gastón Vacchiani. La referente por la lucha contra la violencia de género Maru Acosta y Raúl Gómez vancomo candidatos a intendenta y vice.

Movimientos Libres del Sur: sin poder llegar a un acuerdo con el peronismo, Olgar Riutort y Martín Llarena se postulan como candidatos a intendenta y vice. Su partido no cuenta con candidatos provinciales.

¿En qué otras localidades de Córdoba hay elecciones municipales?

Para conocer las localidades de la provincia donde también se vota, primero, hacé click en el departamento. Después, posate sobre la ciudad/comuna que quieras, click con botón derecho y elegir opción “Abrir enlace en una pestaña nueva”.

¿Si no voto, debo justificarlo?

Si. Hasta 60 días posteriores a la elección se debe justificar la no emisión del sufragio en forma personal, en Caseros 684 de lunes a viernes de 8 a 14 horas, con la documentación correspondiente: – En caso de haber estado a más de 500km del lugar de votación se debe presentar constancia policial de la localidad donde el votante estuvo, ticket o pasaje aéreo – Si el voto no se concretó por cuestiones de salud, la persona debe presentar un certificado de salud emitido por un establecimiento público.

¿El transporte interurbano será gratuito?

Si, será gratuito para quienes tengan que votar y para las autoridades de mesa, tanto titulares como suplentes.

Los votantes deberán presentar el DNI y dos copias con el domicilio actualizado. Una copia es para la ida y la otra para la vuelta donde se deberá presentar el comprobante de voto emitido por la autoridad de mesa.

Las autoridades de mesa deberán presentar el DNI y el telegrama oficial de designación, y las dos copias de toda la documentación, una para cada viaje.

En caso de que se deba realizar un trasbordo para llegar a destino, el pasajero deberá llevar cuatro juegos de fotocopias. Las unidades de transporte tendrán la mitad de su capacidad reservada para quienes viajen a votar o a ser autoridad de mesa. El beneficio regirá para los servicios de modalidad regular común y diferencial.

Hasta una distancia de 250 km, se podrá viajar gratis solamente el domingo 12 de mayo, desde las 0 horas hasta la medianoche.

Para distancias mayores a 250 kilómetros, el beneficio regirá desde las 0 horas del sábado 11 hasta la medianoche del domingo 12 de mayo.

¿Cuando comienza la veda?

A partir de las 8 horas del día viernes 10 de mayo y de conformidad a lo establecido por el art. 66 de la Ley 9571, y hasta el día domingo 12 al cierre de los comicios, queda prohibido cualquier tipo de acto de proselitismo que pueda alterar la veda electoral.

¿Puedo llevar teléfono celular al momento de votar?

Mediante resolución, el Tribunal Electoral provincial dispuso prohibir la utilización de celulares por parte de los ciudadanos en el recinto de votación.

Recordaron que el voto tiene carácter secreto y que “está prohibida cualquier manifestación que importe violarlo”, conforme a los artículos 2 y 102 de la Ley 9571.

El tribunal subrayó que, actualmente, los teléfonos celulares permiten la obtención de imágenes fotográficas, por lo que su utilización por parte de los ciudadanos en la cabina o el biombo de votación constituye un riesgo para el secreto del sufragio.

