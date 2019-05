Nació el 7 de mayo de 1919 en la localidad bonaerense de Los Toldos. Marcó la política argentina para siempre.

Eva María Duarte de Perón es una de las figuras más relevantes de la historia argentina.

Considerada por el peronismo la “Jefa Espiritual de la Nación”, Evita impulsó y logró el sufragio femenino e implementó diversas políticas de justicia social bajo su fundación.

Evita falleció prematuramente por un cáncer de útero a los 33 años. Sus contados años en la política no le impidieron dejar su huella que hasta el día de hoy sigue vigente en la vida de los argentinos.

Infancia y juventud

Un 7 de mayo de 1919, Eva María Duarte nacía en la localidad bonaerense de Los Toldos.

Era la quinta hija “ilegítima” de Juan Duarte y Juana Ibarguren, Evita conoció poco y nada a su padre. Como integrante de una “segunda familia”, vivió el abandono, las dificultades económicas y la injusticia.

El fallecimiento de su padre en un accidente de tránsito empeoró la situación de Evita, su madre y sus cuatro hermanos.

“Desde que yo me acuerdo cada injusticia me hace doler el alma como si me clavase algo en ella. De cada edad guardo el recuerdo de alguna injusticia que me sublevó desgarrándome íntimamente”, expresó en el segundo capítulo de su libro “La Razón de mi Vida”.

Cuando Eva cumplió 11 años, Juana Ibarguren decidió mudar a toda su familia a Junín. Durante esos años, la futura primera dama fortaleció su vocación artística cantando, recitando poemas y actuando en obras escolares.

A los 15 años y finalizado el primario, Evita emprendió su viaje a Buenos Aires para poder cumplir su sueño de ser una actriz. El año era 1935.

Su carrera artística

Durante un año, Eva vivió en pensiones baratas y realizando pequeños papeles en obras de teatro.

En 1936 obtuvo un trabajo en la Compañía Argentina de Comedias Cómicas. Allí recorrió varias provincias y comenzó a ser reconocida. Del teatro, incursionó en el radioteatro y el cine.

Eva Duarte trabajó en el elenco estable de radioteatro de Radio Belgrano. Fue tal su relevancia en el ámbito radial que en 1943 fue una de las fundadoras y la primera presidenta de la Asociación Radial Argentina (ARA).

Peronismo

Evita conoció a Juan Domingo Perón en 1944 cuando él era secretario de Trabajo del presidente de facto Pedro Pablo Ramírez.

El encuentro fue en un evento artístico en el Luna Park para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de San Juan. La catástrofe había dejado cerca de 9 mil muertos y casi toda la ciudad en ruinas.

El 22 de octubre de 1945, una semana después del Día de la Lealtad, Perón y Evita se casaron en Junín.

Al año siguiente, Juan Domingo Perón es electo presidente de la Nación. Durante la campaña, Eva Perón tomó protagonismo como esposa del candidato. Algo bastante inusual para la época ya que los comicios estaban reservados solamente para los hombres.

Como primera dama, desempeñó diversas acciones protocolares. Realizó una gira diplomática por Europa y brindó varios discursos políticos, comenzando a construir su figura como dirigente política.

El 9 de septiembre de 1947, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 13.010 de sufragio femenino, una promesa de campaña de Perón y la reivindicación de décadas de lucha por el sufragio universal.

Evita también impulsó otras medidas como la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida en la Reforma Constitucional del 49. Su Fundación también realizó diversas actos asistenciales a la población menos favorecida del país.

Fuertemente vinculada con los sindicatos, la CGT había propuesto a Evita como vicepresidenta para las Elecciones Generales de 1951. Sin embargo, durante un acto masivo del peronismo, ella declinó la oferta. En ese momento, su estado de salud ya estaba delicado debido a un cáncer de útero.

Su muerte

En 1951, Eva votó desde la cama del hospital debido a una operación quirúrgica. Como muchas mujeres argentinas, era la primera vez que votaba.

Eva Duarte de Perón falleció a la edad de 33 años el 26 de julio de 1952. Días antes, grupos antiperonistas escribían en las paredes: “Viva el cáncer”.

Su cuerpo fue velado por 13 días. La congoja del pueblo peronista fue tan grande que terminó con las coronas florales de todo Buenos Aires, teniendo que importarlas desde Chile.

Cba24n