El dirigente kirchnerista aduce que “para un peronista no hay otro mejor que otro peronista”.

Un político particular, que reconoce que “no soy viuda de ningún cargo” y no duda en afirmar que “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

Aníbal Fernández, que fuera Jefe de Gabinete de Cristina Fernández, tiene sólo certezas de su elección para los comicios del domingo en Córdoba: “Deseo con el alma que en Córdoba gane el Gringo”.

Que escoja al actual gobernador Juan Schiaretti tiene como condicionante la baja, a último momento, del candidato kirchnerista Pablo Carro.

“En esta situación no tengo ninguna duda”, expresó, sobre su gusto cordobés, en diálogo con el programa Mirá Quien Habla.

Aduce que ya hizo “el duelo” de la elección perdida en 2015, con su candidatura a gobernador de Buenos Aires, y que “en el asado” del justicialismo a nivel nacional, “la carne la tiene solo Cristina”.

Y concluyó: “El resto puede llevar papas fritas o ensalada”.

