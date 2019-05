A través de un comunicado difundido este domingo por la noche, la destituida conducción del comité radical de Villa Carlos Paz, apuntó como principal responsable de la intervención al intendente de Córdoba y candidato a gobernador Ramón Mestre. Además, sostienen que Mestre eligió a Carlos Felpeto como su candidato en Villa Carlos Paz porque garantiza “sus intenciones inmobiliarias”.

“Las autoridades electas democráticamente del Comité de Circuito de Villa Carlos Paz “Elpidio Gonzalez” queremos expresar públicamente nuestro desacuerdo con la alianza Frente Capaz, que la Unión Cívica Radical va a formar parte y que lleva un candidato puesto a dedo por Ramón Mestre, presidente del Comité Central.

Recordamos lamentablemente el atropello institucional, autoritario, antidemocrático que ha tenido Mestre con la UCR en Villa Carlos Paz, autorizando la intervención del partido, sin respetar la autonomía del comité y mucho menos la Carta Orgánica de nuestro partido. Ramón Mestre junto con el Comité Central de la UCR claramente no llevan como bandera los valores del radicalismo, no le interesa la ciudad como ya lo demostró cuando se tomo la decisión política para que los legisladores de la UCR votarán en contra del ejido de Villa Carlos Paz. Hoy eligió a su socio Carlos Felpeto como candidato a intendente para que le garantice sus intenciones inmobiliarias en la ciudad”, expresa el comunicado que firma el expresidente Mariano Melana. Y agrega que, “los verdaderos radicales, quienes llevamos las banderas de la honestidad y la transparencia no olvidaremos quienes son las personas que tanto daño le han hecho a la ciudad y tienen todas las intenciones de volver a hacerlo. Reafirmamos nuestro apoyo a Daniel Gómez Gesteira, quien expresa las mejores tradiciones y valores radicales”.