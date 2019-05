Ramón Mestre visitó este sábado la ciudad de Malagueño, en el departamento Santa María, donde presentó sus propuestas para darle fin a más de 20 años del gobierno populista de Unión Por Córdoba.

Antes de arribar a esta localidad, pasó por el merendero “El Timón de la dignidad”, en el barrio 12 de Julio de la ciudad de Córdoba. Ahí sus vecinos le manifestaron su apoyo y su agradecimiento por haber sido “el único que lo ha enfrentado a Schiaretti, que le ha dicho las cosas como son y que tiene ideas y propuestas superadoras”

Con estas palabras, Mestre comenzó el desarrollo de sus propuestas junto a los vecinos de Malagueño y agregó: “nosotros desde el primer día hemos salido a expresar nuestras ideas y el gobernador se ha escondido. La estrategia que ha usado es no manifestar absolutamente nada, no quiere debatir con los distintos candidatos a gobernador. Schiaretti no participa, no debate, no dialoga con la prensa”.

Seguidamente habló sobre seguridad y dijo al respecto: “uno de los temas que nos plantea la gente cada vez que recorremos la provincia es el tema de la seguridad. Todos los días Los cordobeses nos vemos violentados, asaltados, sorprendidos por el grado de impunidad y la falta de políticas de prevención. Hay un solo responsable y es el gobernador que no da la cara y no explica que piensa hacer con relación a esta problemática que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia”.

Para dar solución a esto, argumentó:“vamos a implementar un programa que se llama Córdoba Segura, que va a llevar adelante acciones en conjunto con las fuerzas de seguridad nacional para poder brindarle soluciones a las dificultades de inseguridad. Vamos a implementar cámaras en los patrulleros, vamos a trabajar con el mapa del delito”.

Finalmente se dirigió a los habitantes de la ciudad de Malagueño y a los del departamento Santa María en general: “Ustedes saben que aquí no es prioritario construir un puente que no conduce absolutamente a nada y que se han gastado mas de 5 mil millones de pesos sobre el embudo del lago San Roque, cuando todos sabemos las dificultades que tenemos los cordobeses, porque el consumo del agua potable proviene de ese dique, y no se han hecho las obras de infraestructura para poder tener en cada una de las ciudades el tratamiento del los efluentes cloacales por eso hoy esta contaminado el lago. Y mientras tanto en Malagueño no tenemos agua, no tenemos cloacas, no tenemos viviendas”, concluyó.