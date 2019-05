El exintendente Carlos Felpeto encabezó este jueves la presentación del frente ‘Capaz’ con el que volverá a postularse en los próximos comicios municipales.

La alianza está conformada, en principio, por la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y Primero la Gente, aunque se espera que se sumen otros espacios en calidad de adherentes, como ya es el caso de MUCOR (Mujeres Unidas por Córdoba).

Durante la conferencia de prensa que se desarrolló en la confitería Angus, Felpeto estuvo flanqueado por los concejales Walter Gispert, Natalia Lenci, Gustavo Molina, la exconvencional constituyente por el PJ Blanca Pérez, el actual tribuno de Cuentas, Daniel Viale, la dirigente Libia Smania (MUCOR) y el referente de Primero la Gente, Martín Pereira.

Felpeto destacó que su nominación por parte del Comité Central de la UCR se dio “con el apoyo de todos los núcleos internos”, y valoró “la construcción de este frente que se está solidificando”.

“Veníamos hablando hace mucho tiempo, preocupados por la situación de la ciudad y lo que debíamos afrontar en el futuro. Nos hubiese gustado confluir en un proyecto más grande y generoso, pero hoy tenemos esto y vamos a trabajar para cambiar la realidad de la villa”, aseguró.

Aclaró que la alianza no está cerrada y que se pueden sumar otros sectores. “Tenemos capacidad de diálogo con todos”, dijo.

Evitó hablar del conflicto que derivó en la intervención del comité radical carlospacense y se enfocó en enviar un mensaje positivo de cara a las elecciones del 30 de junio.

“Estamos construyendo un espacio competitivo con expectativas reales de ser alternativa. La expectativa es ganar. Tenemos la capacidad y la experiencia para hacer una muy buena gestión”, afirmó.





Gispert y una amplia convocatoria

Por su parte, Gispert reseño que ‘CAPAZ’ es “el resultado de un trabajo previo que apunta a una construcción plural”.

“Hemos dado un paso muy importante. Muchos grupos hemos estado trabajando hace tiempo en construir una alternativa a esta ciudad monocolor. Y ojalá los dirigentes de otros sectores se sumen a este espacio para que la historia de Carlos Paz cambie”, expresó.

En esta línea planteó que, “tenemos una fuerte preocupación por la concentración de poder que hay en la ciudad, por un gobierno que está produciendo una ruptura en las relaciones entre las instituciones y la sociedad”.

“Entendemos que eso se debe terminar y apostamos fuertemente a la construcción de una alternativa que le ponga un freno a quien se cree dueño de la ciudad”, lanzó en referencia al intendente Esteban Avilés, aunque no lo nombró.

Recordó que, “fuimos parte de Carlos Paz Unido, que nació con el espíritu de la construcción plural pero terminó en esta situación que venimos denunciando hace tres años de un gobierno de una sola persona que parece que puede dar en herencia la intendente”.

“Tenemos la esperanza de que este frente airee las relaciones sociales y políticas de la ciudad”, indicó, al tiempo que interpretó que Felpeto “es el candidato que en mejores condiciones está para ganar las elecciones”.

Consultado por sus históricas diferencias con Felpeto, Gispert consideró que “hay que construir pluralidad y esa pluralidad es la que dará garantías de que será un gobierno equilibrado y de consenso”.

“Tenemos diferencias, pero no solo con Felpeto, que es un dirigente central de la ciudad porque ha sido cuatro veces intendente y con el que hemos peleado y seguramente vamos a seguir discutiendo. Solo los alcahuetes no discuten con el poder y esa no es nuestra postura”, subrayó.

Por último, reiteró la convocatoria “a las otras fuerzas políticas que entienden que hay que terminar con el monopolio que está haciendo el actual gobierno” para que “se sumen y acompañen”.

“Tenemos la apertura necesaria para dialogar con todos. Insisto, a (Rodrigo) Serna y todos aquellos que creen que debe terminarse este sistema autoritario les pedimos que se sumen a esta alternativa”, remató.

Reunión en el comité radical

Tras la conferencia de prensa, Felpeto, Lenci y Viale encabezaron en el comité ‘Elpidio González’ una reunión con la militancia con el objetivo de comenzar a diagramar el trabajo electoral.