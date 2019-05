Circula en las redes sociales un video donde se aprecia una camioneta de la dirección de Seguridad VCP estacionando en la costanera, frente al puesto de una vendedora ambulante para “comprar” un pan casero.

Quien subió el video a Facebook asegura que el hecho ocurrió el domingo pasado y que los inspectores nunca pagaron, y en los comentarios se disparó la polémica. Incluso, algunos identificando a los empleados de la municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo referencia a una práctica que sería habitual.

El tenor de la discusión y lo confuso del hecho hizo que el director de Seguridad VCP, Rubén García, también comentara la publicación.

“Soy el Director de Seguridad VCP quiero invitar a la sra que vende pan por lo que veo no es la que pone este video a qué haga la denuncia correspondiente si fue de esa manera pero es confuso el episodio porque no se escucha nada y no es ella la que lo publica”, escribió. Y se comprometió: “Yo la recibo en mi oficina!”.

