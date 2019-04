Unas 150 personas le dieron marco este lunes por la noche a una reunión convocada por el candidato a intendente Jorge Lassaga.

La idea fue plasmar una fuerte demostración de apoyo para ‘meter presión’ al Comité Central de la UCR de Córdoba y lograr el respaldo a su postulación con miras a los comicios municipales del 30 de junio próximo.

Estuvieron presentes, en otros muchos dirigentes y militantes, el exintendente Eduardo Conde, Alberto Del Cura, Alcides Beistegui y el exdefensor del Pueblo Adjunto, Rudi Trossero.

Lassaga arrancó el encuentro explicando el derrotero que llevó a la Unión Cívica Radical de Villa Carlos Paz a estar, a dos meses de las elecciones, con el comité intervenido y sin tener resuelta su estrategia electoral.

Repartió críticas a la gestión de Esteban Avilés y luego realizó un rápido repaso de los cuatro ejes principales de su plan de gobierno: infraestructura y servicios; medio ambiente; desarrollo turístico, económico y social; transparencia y participación.





“Tenemos claro hacia dónde vamos”, dijo, aunque reconoció que, “estamos ante una gran disyuntiva porque no podemos lograr la candidatura”.

“El comité no define y desde que está la intervención no se ha avanzado nada. No la tenemos clara como sigue, pero entendemos que están dilatando la toma de decisiones”, afirmó.

Por esto, sostuvo que la convocatoria buscó “demostrar al Comité Central que no estamos solos y que caminamos las calles acompañados. Queremos visibilizar el apoyo a nuestra candidatura de la gente que cree que podemos presentar una alternativa seria y responsable”.

Respecto al escenario político de cara a los comicios municipales, Lassaga reconoció que, “con la UCR sola no alcanza para ganar” y, en este marco, abogó por “integrar otras fuerzas políticas”, aunque no las precisó.

“Hablé con todos. Con (Emilio) Iosa, (Víctor) Curvino, con el PRO, con (Osvaldo) Mercado… pero no hay nada definido”, relató.

Cuando tomó el micrófono, Conde ofreció un decidido apoyo a la postulación de Lassaga y criticó, poniéndolos al mismo nivel, a Carlos Felpeto y Esteban Avilés.

“Estoy desilusionado de haber apoyado a algunos a llegar a la intendencia. Quizá esta sea mi última acción política, pero voy a acompañar a Jorge y vamos a ir a Córdoba a pelear por tu candidatura”, arengó.

Del Cura, por su parte, subrayó que hace falta una renovación en las filas del radicalismo que se expresa en la lista. “Hay dirigentes que no se pueden reciclar. Son los mismos de siempre buscando seguir cobrando un sueldo del estado. Acá hace falta gente con ideas nuevas”, indicó.

Tras la demostración de apoyo, desde el entorno de Lassaga confían en que las autoridades del partido a nivel provincial tomarán debida nota, más aun teniendo en cuenta que este jueves vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales.

Si el radicalismo no logra cerrar ningún acuerdo le quedará como única opción orgánica ir en soledad con la lista 3.