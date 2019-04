Este lunes 29 de abril, la legisladora Mariana Caserio, el candidato a legislador por Punilla Miguel Maldonado y la candidata a legisladora Natalia De la Sota, todos de Hacemos por Córdoba, recorrerán distintas localidades del departamento Punilla, en el marco de la campaña con miras a los comicios provinciales del 12 de mayo.

El cronograma es el siguiente:

12.30 horas: Almuerzo en La Cumbre. Restaurante La Casona del Toboso.

14.00 horas: Encuentro con mujeres en La Falda. Hotel Otto Calace (FATSA).

16.30 horas: Mateada en Villa Carlos Paz. Barrio Altos del Valle (400 viviendas), manzana 13, lote 3.

18.00 horas: Te con mujeres en Mayu Sumaj. Complejo Tampú Kuntur.

Conversatorio en Colinas

Por otra parte, el pasado viernes Caserio participó de un concurrido conversatorio en calle Cerro Itatí de barrio Colinas.

Los vecinos expresaron los problemas que sufre quienes viven en el sector. La escasez del agua potable apareció como un problema grave, ya que solo se habilita el ingreso dos veces al día por falta de obras impostergables. El mal estado de las calles y de las veredas, y la falta de alumbrado público fueron otros ítems reclamados.

“Las calles están tan rotas y cuando uno tiene una urgencia médica no se puede mover. Hasta las ambulancias tienen dificultades para acceder al barrio. Hace años que esperamos una solución que nunca llega”, manifestó Miriam, una de las vecinas del lugar.

En lo concerniente a la mantención del espacio público, Silvia, también habitante del barrio, señaló: “No pasan a buscar la poda, si la quemás te mandan a la policía y si la tirás, te ponen multa pero no la recolectan”.





Por otro lado se habló de una cuestión recurrente en toda la ciudad, que es la calidad del servicio del transporte urbano y su frecuencia, la cual resulta muy insatisfactoria para quienes viven en Colinas y zonas aledañas.

Sobre el tema Luis comentó: “Tenemos problemas de transporte, a las 22,30 hs nos quedamos sin colectivos. Están sucios y deteriorados, a eso, le agregamos la inseguridad de todos los fines de semana y nuestra dificultad para circular”.

Por su parte, Romina adhirió al reclamo del transporte, señalando que los colectivos no pasan por todo el barrio: “Hay lugares donde las unidades no pasan nunca y eso trae sus dificultades”. A la problemática del transporte se sumó el reclamo de que taxis y remises a la noche no ingresan al sector.

Asimismo, en la reunión se habló del conflicto que existe con la escritura de diversos terrenos del lugar, y del funcionamiento ineficaz de sistema de recolección de residuos sólidos urbanos, como así también de otros servicios municipales como la línea telefónica gratuita 147, habilitada para que los vecinos planteen sus inquietudes y reclamos.

En relación al tema, María, vecina del barrio, reclamó: “Compré mi terreno a la municipalidad y no tiene escritura, encima me cobran barrido e iluminación pero no cuenta con esos servicios”.

Por último, los presentes en la reunión, expresaron su preocupación sobre la atención en el Hospital del barrio, donde aseguran que el servicio médico no se presta si alguien acude con mutual.

Luego de haberse expuesto las necesidades urgentes que los vecinos tienen, se dialogó sobre las distintas acciones que deberían realizarse para mejorar la vida se los ciudadanos de este sector de la ciudad.