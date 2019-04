La diputada nacional Elisa Carrió estuvo este viernes en Villa Carlos Paz junto al candidato a gobernador de Córdoba Cambia, Mario Negri, en el marco de la campaña con miras a los comicios provinciales del 12 de mayo.

Carrió llegó envuelta en una fuerte polémica por sus dichos contra el fallecido exgobernador José Manuel De la Sota y, obviamente, el tema fue abordado durante la conferencia de prensa que los dirigentes ofrecieron en It! Italy Ristorante.

En la mesa, flanqueando a Carrió y Negri, se ubicaron los carlospacenses Daniel Velázquez (UCR), Gustavo Molina (Frente Cívico) y Ezequiel Cassino (PRO). También estuvieron presentes Mariana Zuvic (diputada del Parlasur), Gregorio Hernández Maqueda (CC-ARI), el concejal Walter Gispert (FC) y la legisladora Viviana Massare, entre otros referentes.

“Nunca hablé mal de De La Sota”

“Gracias a Dios murió De la Sota”, había dicho Carrió esta misma semana, en otro acto de campaña junto a Negri. La frase fue fuertemente repudiada desde distintos sectores políticos. En Villa Carlos Paz, la diputada intentó aclarar la situación:

“Nunca hablé mal de De La Sota y todos deben agradecer a Dios que no diga todo lo que sé”, afirmó. Y sobre la polémica opinó que, “no hay mal que por bien no venga” ya que a partir de eso se instaló en la agenda de campaña el tema del narcotráfico.

“Córdoba es el silencio judicial, en Odebrecht, en la basura y sobre todo en el narcotráfico que pasa por Córdoba. Qué pasa con Carlos Paz, con la ruta Catamarca-Cruz del Eje. Ahora cómo yo que soy gorda, periférica, provinciana, la peor de todas y que vive metiendo la pata, sé la ruta del narcotráfico (y no les digo nada de Río Cuarto) y los otros no lo ven”, cuestionó.

Luego ratificó su apoyo a la candidatura a gobernador de Negri de quien valoró, especialmente, “su decencia”, y también se refirió al escenario nacional.

“Vengo a sostener al presidente Macri y su candidatura como único candidato de Cambiemos. Me dan asco los dirigentes del fuero de Cambiemos o del establishment que se esconden en momentos difíciles y buscan otros candidatos”, disparó.

Por su parte, Negri aseguró que, “estamos en la recta final de la campaña y quedamos solo dos. Los que se quieren eternizar en el poder y los que queremos el cambio”.

En este sentido, se mostró muy crítico para con el oficialismo provincial. “Voy a ser gobernador de los cordobeses no por el dinero invertido en la campaña sino por la voluntad que tiene la gente de cambio. Acá estamos compitiendo no contra un candidato de un partido, sino contra todo el Estado volcado a la campaña del gobernador. Creo que esta impudicia se debe a que 20 años en el poder corrompen inexorablemente, se van perdiendo los controles, se va concentrando el poder y se termina usando el Estado como un comité de campaña, apropiándose del dinero de la gente”, planteó.

Sostuvo que, “hay que sacar a Córdoba de la mediocridad en la que se encuentra. Pretendo ser el gobernador que le devuelva algún grado de tranquilidad a la gente. Vamos a ser implacables con el narcotráfico, con la inseguridad y, también, con la corrupción. Vamos a tomar el toro por las astas, porque si después de 20 años, en los cuales han gobernado los mismos, estos problemas no hacen otra cosa que agudizarse, entonces hay que enfrentarlos seriamente”.

Respecto a las propuestas para Carlos Paz, Negri detalló que propondrá una política de turismo vinculada a una política ambiental. Cuestionó, por ello, la contaminación del dique San Roque. “Estoy feliz del puente que han hecho, parece Brooklyn. Pero que no pase más lo que sucedió el sábado pasado, cuando los deportistas no pudieron cruzar a nado el dique por la contaminación. En estos 20 años podrían haber invertido realmente para limpiar el lago, pero han tirado el dinero. La política ambiental en Córdoba no ha existido, sólo se han hecho negocios con el ambiente”, denunció.