Mestre y Briner presentaron su plan de salud para toda la provincia

El candidato a gobernador por la UCR y su candidato a vice, Ramón Mestre y Carlos Briner, repectivamente, visitaron Oliva (Tercero Arriba), Bell Ville (Unión) y Marcos Juárez en el marco de la campaña con miras a los comicios provinciales del 12 de mayo.

“Schiaretti te hizo un puente en el Lago Verde del San Roque que costó 4.300 millones, pero te quitó 10 hospitales regionales o 358 Centros de Salud que podría haber hecho en el interior. Las prioridades del gobernador no son la salud, la educación ni salir del 35,6% de pobreza; las prioridades del populismo son las obras marketineras que hipotecan el presente y el futuro de tus hijos”, advirtió Mestre.

En entrevista con medios locales, el candidato comentó también sus propuestas en educación, lucha contra la pobreza y salud. En esta última afirmó las dificultades que existen en la salud provincial: “los problemas en los hospitales regionales que no tienen capacidad para tratar a las personas, que no tienen médicos, que no tienen efectores, que no tienen insumos, que no tienen equipamiento y lo que es peor, es el dato que conocimos el fin de semana de una persona de Inriville que tuvo que irse hasta el hospital regional de Marcos Juárez, posteriormente al de Bell Ville, luego a Villa María, Las Varillas y finalmente terminó en San Francisco. Y lamentablemente hoy ya no está con nosotros”.

El candidato a gobernador por la UCR propuso crear 7 centros de referencia para poder hacer prevención, atención de mediana y alta complejidad. Además aseguró: “Vamos a incorporar todo lo que tiene que ver con el flagelo de la droga y el tratamiento para los adictos que hoy es muy importante hacerlo y el Estado provincial está ausente”.

Además agregó a sus propuestas: “Un sistema de emergencia provincial, 12 helicópteros, 60 ambulancias de mediana y alta complejidad con terapia intensiva a todos los hospitales zonales y regionales de nuestra provincia, una nueva APROSS”.

Mestre fue contundente sobre las inundaciones en el sudeste provincia. “Acá se ve la falta de planificación, la descoordinación. Los vecinos se quejan porque el populismo quiere pavimentar caminos donde hay 40 centímetros de agua y manejan muy mal las cuencas. Hay que hacer un trabajo coordinado con Santa Fe y el gobierno nacional para terminar con este sudeste tan golpeado. Sin dudas que antes de los consorcios camineros hay que hacer consorcios canaleros”. Y agregó: “Vamos a crear cuatro nuevas Agencias para el Desarrollo. Estarán en el Norte, el Sur, el Este y el Oeste; para que el Estado provincia esté presente en todo el interior de Córdoba”.