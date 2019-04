Fuente: VillaNos Radio / Foto: Radio Universo

Claudia Peralta es una vecina de 52 años de Icho Cruz que en apenas 30 meses fue asaltada en 18 oportunidades. La última vez fue en la madrugada del viernes 19 de abril donde, además, sufrió una feroz golpiza. “Me dejaron el rostro destruido y quedé casi moribunda”, relató.

En diálogo con VillaNos Radio, la mujer denunció la “ausencia del Estado” y señaló las irregularidades por la policía y la fiscalía interviniente en este último episodio. Entre otros factores, denunció que no le tomaron declaración testimonial sobre los hechos, pero si se determinaron una serie de allanamientos sin que se conozcan los fundamentos de esa decisión.

En la misma línea sostuvo que, tras el robo, su vivienda no fue preservada por lo que tampoco se pudieron encontrar huellas digitales. “Llamé al comisario que está cargo en Icho Cruz y le pedí que se preservara el lugar del hecho, que fue mi casa. Le pedí que no entrara nadie porque yo vivo sola y quería ver si se podían encontrar huellas. Y la verdad es que lo único que encontré cuando volví a mi casa después de ser atendida en el hospital fue na casa totalmente devastada, abierta. No se pudo rescatar una huella porque se ha contaminado todo”, dijo.

Peralta reclamó, además, que el titular de la Departamental Punilla designe a un comisario en la dependencia policial de Icho Cruz, puesto que quien hoy está al frente es el comisario a cargo que también tiene bajo su responsabilidad la subcomisaría de San Antonio de Arredondo.

Considerando lo reiterado de los episodios y la violencia con la que han actuado contra ella, la mujer no descartó que se pueda tratar de represalias contra ella, cuyo origen desconoce. En esa línea no descartó que la misma policía pueda estar involucrada.

“No sé si hay algo personal. Quisiera saberlo. Si yo fuera una señora que está en su casa regando las plantas en su casa, quizás esto no me pasa. Soy una mujer que tiene un comercio y hoy estoy viviendo sola. Acá hay una ausencia del Estado. Sino nadie podría vivir sola y tener un comercio.

“No sé si habrá algo personal conmigo. No lo creo. Tuve un marido que estuvo más de 20 años en la fuerza (policial). Puede ser que haya quedado alguna deuda pendiente con alguno y que se la esté cobrando conmigo, no lo sé. Ya no sé qué pensar. Lo único que sí puedo marcar es la ausencia total del Estado”, insistió.

Lxs vecinxs de Icho Cruz concentraron esta tarde frente a la comisaria de Icho Cruz para acompañar el reclamo de justicia y seguridad. “Tengo una custodia personal, pero eso no es la solución de nada. Hay que saber que está pasando. Quiero que la justicia y la policía me mire a los ojos y me digan qué pasa conmigo”, subrayó Peralta.