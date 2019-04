Candelaria De la Sota, a Macri:”Espero que le pida a Carrió que se disculpe por la barbaridad que dijo”

Candelaria De la Sota, una de las hijas del exgobernador le reclamó públicamente al presidente Mauricio Macri que Elisa Carrió pida disculpas “por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre”.

Cabe acotar que en el marco de una gira proselitista junto a Mario Negri, candidato a gobernador de Córdoba Cambia, señaló en un acto que, “gracias a Dios murió De la Sota”.

“Presidente @mauriciomacri, espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos”, planteó Candelaria De la Sota en su perfil de Twitter.

En la misma red social, la diputada nacional ensayó una tibia disculpa: “Las palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras”.

Presidente @mauriciomacri, espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos. — CandelariadelaSota (@delaSotaCande) April 23, 2019

La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas.

En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) April 23, 2019