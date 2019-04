El Colectivo #NiUnaMenos Villa Carlos Paz denuncio y repudió “el acoso y destrato a nuestra compañera Flor Santillan por parte de un integrante de la organización política Crecer por Carlos Paz, espacio liderado por el candidato a intendente Leonardo Mangoldt”.

El comunicado detalla que el pasado 13 de abril, “nuestra compañera denunció que una camioneta de la Policía la había chocado frente a la comisaría, e inmediatamente después el efectivo policial la increpó por no ir por la vereda”.

“Debido a la falta de accesibilidad en la ciudad de Carlos Paz, Flor no tiene otra manera de movilizarse si no es por la calle, exponiéndose a situaciones peligrosas. Cuando nuestra compañera expone esta realidad en sus redes sociales, Fernando David Peralta, un militante de Crecer por Carlos Paz, comenzó a buscar un acercamiento con el objetivo de que ella participara activamente aportando “ideas y proyectos” a sus propuestas. Ante la reiterada negativa de Florencia a formar parte del espacio político al que Peralta pertenece, y al hacer público el hostigamiento por parte de esta persona en un posteo de Facebook con las capturas de pantalla, este señor comenzó a dirigirse de manera violenta y grosera tanto para con Florencia como con las militantes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a quienes refiere como “las verdes”, las que quieren “matar chicos”, “ridículas” e “ignorantes”, asegurando que no “obtendremos lo que pedimos”. Momentos después le exige que ella le pida disculpas al candidato por haberlo mencionado en otro posteo, borrando antes los comentarios que el mismo Peralta había hecho, cuando desde un principio él se había acercado a Florencia como representante de esta organización política, y no como persona independiente.

Ante esta situación, el candidato a intendente se comunica telefónicamente con nuestra compañera para “aclarar” la posición de su partido vecinal y expresó que su organización es democrática y que no necesariamente lo que digan sus militantes lo representa, despegándose así de lo que Peralta dijo, a pesar de que este último se había acercado como representante de esta organización.

Desde el Colectivo #NiUnaMenos Villa Carlos Paz expresamos nuestro total repudio ante esta situación, apoyando a nuestra compañera Flor Santillán y a todas las organizaciones de mujeres que luchan hace décadas y diariamente por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos.

Una vez más levantamos nuestras consignas y pañuelos porque a su violencia machista y patriarcal, la respondemos con lucha y organización.

No van a tener la comodidad de nuestro silencio nunca más”, expresa el documento.

La respuesta de Mangoldt

Frente a estas denuncias “acerca de un supuesto ataque y hostigamiento de un “caballero de reconocida corrección integrante del partido Crecer por Carlos Paz”, como lo definen sus amigos”, Mangoldt explicó que intentó mediar “con el fin de conocer los pormenores” del entredicho, “hasta el momento planteados por una sola voz”.

“No logré sostener un diálogo con ella ya que adoptó una posición deliberadamente extrema, negándose al intercambio. Sostenemos que en todo momento, sin concesión, defendemos las premisas del respeto al otro, a la libertad de pensamiento y de principios. Con la conciencia de que en esto radica la creación de una sociedad madura, dejamos abiertas nuestras puertas para todos aquellos que quieran acercarse a un encuentro y diálogo”, sostuvo el candidato.