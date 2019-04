El padre Víctor Acha se diferenció de la actitud asumida por el párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Mario Bernabey, en la Misa de Pascuas de este domingo.

Cabe recordar que al finalizar el oficio religioso Bernabey invitó al intendente Esteban Avilés a subir al altar y le dio el micrófono, lo que muchos feligreses consideraron lisa y llanamente un ‘acto político’ de cara a las próximas elecciones provinciales y municipales.

“Toda persona pública hace política ya sea que calle, ya sea que hable. Yo también me expreso políticamente al predicar pero creo que no corresponde promover ninguna opción partidaria en una celebración que incluye a todos”, expresó Acha en un comentario publicado en la web de La Jornada. Y acotó: “Seguramente el padre Mario no comparte esta opinión como yo no comparto el gesto al que se hace referencia”.

“En otros espacios todos podemos expresar nuestras opciones partidarias”, cerró.